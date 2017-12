Er dere fornøyd, NRK Sápmi? | Anki Gerhardsen

Jeg har kritisert NRK og NRK Sápmi for å ha sviktet et samisk samfunn i stor nød. Til tross for at de har visst om pågående overgrepsproblematikk i Tysfjord, har de ikke satt inn de ressursene som måtte til for å få storsamfunnet til å reagere.

I Vær varsom-plakaten står det at det er pressens oppgave å hindre overgrep mot enkeltmennesker og grupper. Mange medier kan klandres, men jeg mener at NRK har et særlig ansvar.

NRK Sápmi slapp taket

Det betyr ikke at de ikke har omtalt dette, at de ikke har laget saker, eller at de ikke har viet Tysfjord oppmerksomhet. I likhet med flere andre lagde de journalistikk på dette i 2007 og 2008. Det har jeg også poengtert i min kommentar. Nå fokuserer direktøren for NRK Sápmi på at jeg ikke synliggjør deres innsats godt nok, og dermed skyver hun også behendig det vesentlige i min kritikk til side: At de slapp taket, og at de definerer sitt journalistiske samfunnsoppdrag på en mildest talt oppsiktsvekkende måte.

I stedet for å spørre seg selv om de faktisk lot overgrep være overgrep fra 2008 og helt til VG tok saken i fjor sommer, velger Mona Solbakk i stor grad å skylde på andre. Hun vedgår at de kanskje kunne gjort ting bedre, men hevder at det primært er utenforliggende årsaker til at deres journalistikk aldri fikk den nasjonale oppmerksomheten den fortjente. Det er samfunnets manglende interesse for samer som gjør at de heller ikke med dette tema greide å bryte lydmuren.

Et forunderlig perspektiv

Det er et forunderlig perspektiv. Som vi har sett slo jo VG gjennom med sin sak om det samme folket. For meg ville det da være mer nærliggende å gruble på om egen metodikk og redaksjonell prioritering var god nok. Hva slags dialog NRK Sápmi har med moderskipet på Marienlyst, går det jo også an å undre seg over.

NRK Sápmi eksisterer som en stor, lisensfinansiert avdeling fordi Norge mener det er særdeles viktig å dekke samiske samfunn. De har ressurser og mannskap som gir dem mulighet til å komme inn i disse samfunnene på en måte som ingen andre kan.

Norge trenger samiske medier, også fordi det er vanskelig for de andre å røre dette feltet uten å tråkke feil, eller bli beskyldt for å tråkke feil. Det vet VG også. De hadde aldri klart det de klarte uten den dyktige, samiske journalisten Kenneth Hætta og hans kompanjong Harald Amdal på laget.

Hva brukte dere Tysfjord-kontoret til?

Og da er jeg tilbake til kjernen i min kritikk, den som Solbakk ikke går inn i: Hvordan utøver NRK Sápmi sitt store og viktige samfunnsoppdrag? Hvor stor plass får kritisk journalistikk? Hva er forskjellen på et kultursenter og et mediehus?

Og hvor ble det av dere mellom 2008 og 2016? Dere hadde eget kontor i Tysfjord også i denne perioden. Hva brukte dere det til?

Solbakk kan gjerne prøve å neglisjere mine spørsmål ved å fokusere på mangler i beretningen fra 2008, men min kritikk står ikke alene. Den kommer også fra samer i Tysfjord. Direktøren for Árran lulesamiske senter, Lars Magne Andreassen, skriver på sin Facebookvegg: «Det holder ikke å dekke saken bredt. Det viktigste er å avdekke bredt. Og da må det kritisk journalistikk til. Og tillit fra den samiske befolkningen».

Hva skal du svare Andreassen, Solbakk?

