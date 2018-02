Jeg takker Hege Gjessing for kritikk av mine innspill i #metoo-debatten. Det er viktig når man har makt å få korreksjon. Hun har rett i at generalisering kan være til skade. Det er uklart om hun angriper kronikken eller intervjuet. Utsagnet hun særlig angriper, om at menn alltid har lyst, står i intervjuet. Intervjuet tok en time, og jeg mottok det nedredigert til to minutters lesning med kort rettefrist når jeg selv hadde annet å gjøre. Jeg endret noe, men lot dette utsagnet stå selv om jeg mislikte det. Det var dumt.

To ting lå meg på hjertet i kronikken: det at man blir maktblind når man er populær, og det at makt har ulik seksuell attraksjonsverdi for menn og kvinner. Langt over hundre reaksjoner til meg, fra begge kjønn og alle aldersgrupper, tyder på at jeg satte ord på noe mange har sett, men ikke våger å si.

Makt, mandighet og lyst

Gjessing har rett i sin bekymring for menn som kanskje er redde for å stå frem med manglende seksuell lyst. At man som mann skulle få lyst av å ha lav selvfølelse, slik hun foreslår, kan være. Det vet jeg ikke noe om. For meg selv har jeg tenkt motsatt: kanskje er det det å ha (for høy?) selvfølelse og aldri ha opplevd skikkelig motgang som har gitt meg så mye overskudd at det har vært plass til lyst. Jeg har i hvert fall ikke følte meg mektigere av å ha sex.

Det er pussig at Gjessing legger vekt på at mandigheten ikke ligger i kjønnsorganet. Det har jeg ikke påstått at den gjør. Det kommer an på hvordan man definerer mandighet. Jeg ser at Gjessing har sin definisjon. Greit nok.

Forlatte menn

Jeg har ikke sagt at det å ha mye lyst betyr at jeg ikke kan kontrollere min lyst. Jeg har aldri vært farlig, men jeg hadde tidlig i 20-årene, uten noensinne å ha vært krenket, overhodet ingen innsikt i hva det å ha vært utsatt for grenseoverskridelser gjør med folks evne til å være tydelig på sine grenser. Denne blindheten ble ikke bedre av å være populær, og det er viktig å hjelpe unge til å vite noe om dette.

Det jeg sier om menns farlighet knytter jeg til en selvfølelse som alene bygger på at de har et forhold til en kvinne. Da er det faktisk potensielt farlig å forlate ham, og det har dessverre mange kvinner fått erfare. Dette må vi også snakke med de unge om.

Middelmådige menn

Gjessing har truffet menn som tenker mye på sex, og det er interessant hvordan hun karakteriserer oss. Jeg griper fatt i ordet middelmådig. Det kan oppfattes som nedvurderende, ikke en mann Gjessing vil ha. Med dette bekrefter hun selve problemet: det er ikke enkelt å være mann og være middelmådig i kvinners øyne. En maktdemonstrasjon til fra hennes hånd: jeg burde vite bedre. Jeg har ikke levd opp til hennes forventninger i denne saken. Jeg beklager. Jeg er ikke bedre.

I likhet med Gjessing håper også jeg av hele mitt hjerte at #metoo bidrar til økt likeverdighet mellom kvinner og menn. Men, trolig i motsetning til Gjessing, mener jeg at vi gjør både menn og kvinner en bjørnetjeneste i denne prosessen ved å underslå kjønnstypiske forskjeller i hva som er seksuelt attraktivt.

