Aftenpostens leder 12. juni sier at norske politikere henger etter og ikke støtter opp om EØS-avtalen. Sannheten er at de av oss som støtter den helhjertet, ikke slipper til.

I høst brukte jeg mye tid til å få mediene til å skrive om at KrFs retningsvalg har sikret EØS-avtalen de nærmeste årene. Alle store norske mediehus og en del regionale aviser takket nei til at fire ungdomspolitikere (KrFU, UV, UH og FpU) understreket at Norges viktigste avtale er viktig for oss og er trygg med dagens regjering.

Da er det ironisk at Aftenposten i dag etterlyser politisk tydelighet og støtte til avtalen. Etter en rekke forsøk var denne kronikken det eneste jeg fikk på trykk (og jeg fikk motsvar av både Rød Ungdom og AUF som var uenig med meg).

På neisidens premisser

Selv ikke KrF, som helhjertet har støttet EØS-avtalen, får taletid med mindre vi kan peke på noe problematisk. Et godt eksempel var da Hareides åpnet for å bruke vetoretten.

For to uker siden, i etterkant av EU-valget, var temaet igjen dagsaktuelt. I NRKs Debatten stilte alle ni partiledere opp og snakket om avtalen. Flesteparten av spørsmålene ble stilt på neisidens premisser.

Når det bare er neisiden som er interessant for mediene å skrive om, er det også neisidens premisser som blir mest og best kommunisert ut til befolkningen, og som legger føringene for debattene videre. Igjen gikk jeg runden med en rekke norske mediehus, og igjen var svaret nei.

Venstresiden er splittet

Fordi KrF valgte å forbi i et samarbeid med den ikke-sosialistiske siden av norsk politikk, er EØS-avtalen trygg de neste årene. Aftenpostens leder gir nærmest inntrykk av at flertallet på Stortinget er usikre å avtalen, men det er langt fra sannheten.

Dersom KrF hadde gått mot venstre i høstens veivalg, ville diskusjonen kanskje vært en annen. Venstresiden er totalt splittet i synet på avtalen. SV, Senterpartiet og Rødt er harde motstandere, og Arbeiderpartiet er utydelige og synes å avvente LOs landsmøte til høsten.

De fleste norske politikere er for EØS-avtalen, men i debatten slippes bare de kritiske stemmene til. Vi henger med i tiden, men dere lar oss ikke kommunisere det til leserne deres.