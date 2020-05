Nå kan frilansere og selvstendig næringsdrivende, vi med enkeltmannsforetak, søke Nav om «koronapenger». Men bare om du er under 67 år.

Tror de at selvstendig næringsdrivende ikke jobber etter fylte 67?

Tror de at vi ikke har næringsutgifter? At vi ikke har lån? At vi sitter med fete pensjoner? Ja, noen har det slik, men langt fra alle. Her er ingen fornuftig grunn.

Alder er et selvstendig kriterium, det klareste tegn på diskriminering. Har likestillingsminister Abid Raja (V) virkelig latt dette passere? Holder dette for likestillings- og diskrimineringsloven? Vil likestillings- og diskrimineringsombudet svelge det?

Statsministeren har igjen og igjen slått fast at vi må stå lenger i arbeid. Men hun mener det ikke.

Nesten uten unntak sparker staten alle sine arbeidstagere den dagen de fyller 70, samme hvor dyktige de er, samme hvor produktive, samme hvor store inntekter de genererer.

Med aldersgrensen for «koronapenger» til selvstendige har regjeringen igjen stadfestet at for dem er folk i godt voksen alder verdt: Null!