Tegnehannes fødehistorie: «Når fødselen faktisk begynner, kommer jeg til å DØ»

Fødehistorien hennes engasjerer og provoserer. Les hele her!

Hanne Sigbjørnsen aka Tegnehanne fødte nylig sitt første barn. Historien er dokumentert i en tegneserie i fem deler.

Hanne Sigbjørnsen Tegnehanne

Nå nettopp

Bakgrunn: Spaltisten som ble mor som ble kritiker

Etter syv år som spaltist i Aftenposten, varslet Hanne Monge Sigbjørnsen, for mange best kjent som Tegnehanne, at hun skulle ut i fødselspermisjon.

Fødselen på Oslo universitetssykehus ble ikke som hun hadde sett for seg. Koronaen gjorde sitt, i tillegg opplevde Sigbjørnsen usikkerhet, smerter, uklarheter og ikke å bli tatt på alvor i en sårbar situasjon.

Tegnehanne valgte å dele fødehistorien med sine over 90.000 følgere på Instagram. Kritikken av sykehuset, hvor Sigbjørnsen selv har jobbet som sykepleier i flere år, vekket store reaksjoner og førte til debatt i blant annet Dagsnytt Atten på NRK.

Sykehusavdelingen har beklaget hendelsene og ønsker historien velkommen.

Tegnehanne selv ønsker en debatt om ressurser, og hun håper at økt fokus på negative opplevelser kan føre til at fødeavdelingene får flere midler. Men hun håper ikke historien gjør at de som skal føde, gruer seg: «Jeg er veldig fornøyd med hvordan det endte.»

Tegnehannes fødehistorie

Sjekk ut Hanne Sigbjørnsens Instagram og Twitter: @tegnehanne

Få med deg flere tegneserier og debattinnlegg – følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter