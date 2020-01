Motstanden mot rivingen av Y-blokken er sterk, og kraftigst er den fra tunge fagmiljøer innen kunst og arkitektur.

Klassekampen trykket nylig arkitekt Lisbeth Halseths sjokkerende avsløring av hvordan en løsning for bevaring av Y-blokken aldri har vært vurdert. Hun er en av dem som har fulgt prosessen tettest, og var sentral i konseptvalgutredningen.

Det er på tide å ta hintet.

Ligner et «Nordens Dubai»

Motstanden handler for mange ikke bare om Y-blokken. Man er lei av monsterutbygginger i Oslo.

Operaen i Bjørvika ble for vellykket, den startet en prosess der historiske symbolbygg forlates til fordel for nybygg ved vannet.

Munch, Deichman og Nasjonalgalleriet står ferdige, det snakkes om å flytte konserthuset til Filipstad. NRK forlater Marienlyst.

De gamle kulturbyggene står igjen som tomme skall, frarøvet sin tiltenkte funksjon og kulturelle betydning.

«Fjordbyen Oslo» ligner mer og mer på et «Nordens Dubai».

Får regjeringsfjell av fortetning

Det nye, utvidede regjeringskvartalet skal derimot ikke flyttes. Ironisk nok vil man her presse alle departementene sammen på den lille tomten midt i byen.

Vi får et regjeringsfjell av fortetning.

At selv det sentraliseringshatende Senterpartiet kunne stemme for tidenes maktsentralisering, sier noe.

Skremte terroristen politikerne til å bygge seg en borg? Utøya kunne trengt en borg, men der går de stolt videre med sine sår, like sårbare som før. AUF lar seg ikke skremme. Det mangler heller ikke på andre terrormål i Norge. Det er 5,3 millioner av dem. Ni år etter udåden har regjeringen klart seg uten både borg og regjeringskvartal.

Trearmet stjerne

Man har argumentert med at Y-blokken må fjernes for å åpne opp. Det kan løses uten riving. Flere har foreslått å åpne Y-blokkens grunnplan slik at den blir stående på søyler. Riksantikvaren vil gjøre Y-blokken til en C.

Et tredje alternativ kan være å kutte noe av begge de bakre fløyene mot Arne Garborgs Plass, slik at Y-blokken blir mindre, som en trearmet stjerne.

CHRISTIAN HAUGERUD

Da vil man beholde den vakre plassen mot vannspeilet, Picasso-veggen, samt viktig interiør og kunst.

Man vil beholde essensen av et arkitektonisk ikon som har stått imot terror.

CHRISTIAN HAUGERUD

Bevare et minnemiljø

Kjetil Jakobsen skrev i Morgenbladet om «minnemiljøer». Høyblokken og Y-blokken er en viktig arv etter Gerhardsen og symboler på velferdsstatens triumf over den høyreradikale terroristen. Det norske hus lot seg ikke rive.

Kanskje trenger vi mindre et påkostet minnesmerke enn vi trenger å bevare et godt minnemiljø.

Videre kan man vurdere å gjøre Y-blokken til et sted for frivillige organisasjoner med fokus på demokratibygging og dermed gi Y-blokken til folket. Der kan de sitte tett på makten.

Kontorplassmangelen i regjeringskvartalet kan enkelt unngås ved å la Utenriksdepartementet ligge der det gjør i dag, eller rett og slett kjøpe ny eiendom. Det vil det være verdt.

Som Jens Stoltenberg sa: «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet.»

La den leve

Y-blokken tar plass, men er for viktig til å fjernes. Noen ganger er det bedre å amputere enn å likvidere.

La den leve, den kan bli en stjerne.