Kort sagt, fredag 13. september

Norske soldater på østfronten deltok i jødedrap

«Det finnes også eksempler på at norske SS-frontkjempere beskrev drap på jøder,» skriver Carl Emil Vogt i sin kronikk 12. september.

Ja, det stemmer. Min far, Oddleif O. Skåret, som ble arrestert av det tyske sikkerhetspolitiet den 12. september 1944, altså for nøyaktig 75 år siden, lyktes i å rømme til Sverige. Han hadde da i to år kamuflert sin tjeneste som grensekontakt for den norske legasjon i Stockholm med et medlemskap i NS. Dette redegjorde han grundig for da han forklarte seg på Kjesäter etter flukten. Han rapporterte bl.a. om sin omgang med det norske grensepolitiet og ga en beskrivelse av konstablene. Om en av dem heter det i referatet: «- - Ca 30 år gl. 1,75 m høy, slank, blond, tidligere legionær. Han er fra Vang i Hedmark. Han deltok ved østfronten da tyskerne inntok Lemberg. Han skrøt av at han hadde vært med på å slakte jøder i Lemberg. Da tyskerne inntok Lemberg, hadde den røde hær skåret brystene av kvinnfolk som ikke ville følge med dem, og skåret tungen av mannfolk, eller stukket ut øynene på dem. Han fortalte at jødene hadde kommet og bydt dem store penger for å slippe, men de bare stakk dem ned, for pengene kunne de allikevel ta siden (og så gapskrattet han etterpå). Han sa videre at de hevnet seg ikke mindre drastisk enn den røde hær hadde gått frem.».

Det ville være rart om ikke frontkjempernes erfaringer også hadde nådd frem til Quisling.

I rettssaken mot denne legionæren etter krigen inngår nok hans tjeneste på østfronten i tiltalen og straffeutmålingen. Men det er ingen ting som tyder på at arten av hans innsats og drap på jøder har hatt noen interesse for rettsmyndighetene. Det er for øvrig et generelt trekk ved disse rettssakene: Behandlingen av jødene var ikke interessant.

Bjørn Skåret, Trysil