Kort sagt, mandag 28. oktober

Burde en psykolog bli venn med klienten sin?

I høst kom Peder Kjøs ut med boken Brev til psykologen, med lansering under tittelen «Kan man bli venn med terapeuten sin?». Boken er en brevveksling mellom Kjøs og hans tidligere klient der de utforsker en vennerelasjon etter endt terapi.

Som psykologstudent har jeg som en del av opplæringen i fagetikk satt meg grundig inn i Etiske prinsipper for nordiske psykologer, som norske psykologer forventes å følge. Det er derfor relevant å vurdere boken i lys av disse.

Ingen vanlig relasjon

Her heter det blant annet: Psykologen unngår utenomprofesjonelle relasjoner til en klient, og psykologen erkjenner ansvaret han/hun har for relasjonen etter at oppdraget formelt er avsluttet.

Hvorfor vektlegges disse prinsippene? For å forstå dette, må man vite noe om relasjonen mellom terapeut og klient. Dette er ingen vanlig relasjon. Fokuset er på klienten, og terapeuten har liten plass. Terapeuten er ekspert, ofte med reell makt over klientens helse. Dette medfører en skjevfordeling av makt mellom de to. Samtidig er det mye emosjonelt som utspiller seg i et terapirom. Relasjonen kan føles nær, men inneholder også en profesjonell distanse.

Hva med når terapien formelt er avsluttet? Skjevfordelingen av makt opphører ikke her. Hvis de to senere skulle inngå i en privat relasjon, klarer terapeuten å forholde seg til klienten uten distanse? Hvordan vil klienten tåle terapeutens følelser og behov? I ytterste konsekvens setter maktskjevheten klienten i risiko for utnyttelse, selv om dette ikke er terapeutens intensjon.

Slurvete etisk refleksjon

I boken viser det seg at en vennerelasjon er vanskelig. Tirill Brenden Sæther, medforfatter, beskriver sterke følelser etter manglende svar fra Kjøs.

Jeg hevder ikke at Kjøs har ondsinnede intensjoner, men tror derimot han har slurvet med sin etiske refleksjon. Med makt følger ansvar. Spørsmålet «Kan man bli venn med terapeuten sin?» burde vært omformulert til: «Burde en psykolog inngå i en privat relasjon til en tidligere klient?» Svaret på dette er nei, og ansvaret ligger hos psykologen.

Ingelin Hansen, profesjonsstudent i psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Når fortellinger farges

I debatten om Haddy Njies bok skriver Magne Lerø i Aftenposten at «pressen svikter i sin journalistikk om varslere». Den som erfarer seg utsatt er privilegert i norsk presse, mens fornærmede, som Fredrik Virtanen og Trond Giske, ikke slipper til. Presentert som et oppgjør med politisk korrekthet og elitens kommentering i blant annet Aftenposten, Bergens Tidende og NTB, vil Lerø føre en prinsipiell kamp: Pressens oppgave er å bidra til å «slippe ulike syn til» og få frem «fakta». Virtanen og, som det nå viser seg, Giske har utvilsomt tilgang til store mediekanaler. Virtanen har fått presentere sin versjon så godt som uten kritiske spørsmål, Giske har fått det vanskeligere.

Generelt: Som forsker på dette feltet vet jeg at forskjellen kan være stor mellom hva man mener og opplever når vedkommende er «i» forholdet til den det varsles om, og når vedkommende er «ute» av forholdet. I en lang og smertefull prosess pendler og svinger forståelsene. Som nærmeste lytter og det begripelige ønsket om at han eller hun ikke er «en sånn», er forståelsen til den som lever «i» forholdet farget av makens oppfatning. Hjemmets borg kan beskytte i en vanskelig situasjon, men da stenges andre stemmer ute, og partnerens stemme blir enda mer autoritativ. Dette gjør ikke fortellingene mindre viktige og interessante.

Magne Lerø er heller ingen nøytral skribent. I en offentlig, viden kjent overgrepssak i organisasjonen KFUM-KFUK på 90-tallet opplevde de utsatte manglende støtte fra Lerø som forbundsleder. Dette fremkom i nyhetssaker da det skjedde og mer nylig i Gunnar Ringheims bok Det som ikke skulle skje fra 2015. Bokens gjennomgang av den omfattende saken viser en leder som bagatelliserte og omtolket, toet sine hender, skyldte på pressen og måtte «veie ulike hensyn opp mot hverandre». Jeg aner den samme stemmen bak Lerøs siste oppgjør med pressen, med Njies bok som forkledning.

Eva Lundgren, professor emerita i sosiologi

InSchool skal bli bedre

Aftenposten omtaler utfordringer og feil i skole- administrasjonssystemet Visma InSchool som i høst er blitt innført for videregående skoler i Akershus. Løsningen brukes av både ansatte og elever på skolene for å administrere timeplaner, fravær, karakterer og mange andre sider ved skolehverdagen.

Tilbakemeldingene fra elever og lærere peker på reelle innkjøringsproblemer med den nye løsningen. En lærdom vi tar med oss, er at vi må kommunisere tydeligere hva et system faktisk skal løse av utfordringer og hva det aldri var ment å skulle løse. Prosjektet har også lært en lekse om betydningen av tilstrekkelig opplæring og god brukerstøtte. Fremover vil prosjektet investere mer i at lærere og elever skal være tettere involvert i utviklingen som skal fortsette til og med 2021.

Prosjektet får også tilbakemeldinger på at løsningen er et stort skritt i riktig retning, med daglige forbedringer. Som for andre nyutviklede IT-systemer er det kanskje ingen fordel å være ny. Det ligger dessverre i komplekse IT-systemers natur at det først er i storskaladrift at en del feil avdekkes. Løsningen inneholder dessuten mange nye funksjoner som lærere, elever og rektorer ikke har hatt.

Visma alene har investert anslagsvis 400 millioner kroner og 250.000 utviklingstimer i løsningen. Vi har stor tro på løsningen og vil fortsette å investere i prosjektet og løsningen. Vi vil også forsikre alle om at vi sammen med vår oppdragsgiver jobber intenst med å løse alle gjenværende problemer. De fleste løser vi raskt. Noen tar litt lengre tid. Over 100 Visma-ansatte har denne høsten samarbeidet godt med VIGO IKS og Akershus fylkeskommune for å løse feil og gjøre systemet bedre. Visma InSchool skal gjøre skolehverdagen enklere for lærere og elever, med mindre administrasjon og papirarbeid.

Leif Arne Brandsæter

administrerende Direktør, Visma