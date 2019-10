Kort sagt, onsdag 9. oktober

Kan forsuring true skogen?

Meritterte professorer har i Aftenposten ført en debatt om virkninger av sur nedbør. Det er enighet om at sur nedbør forårsaket fiskedød. Det har fremkommet påstander om at skogskadeutvalget nedsatt av Miljøverndepartementet i 1988 mente at sur nedbør var årsak til skogskader. Det er feil.

Oppgaven til skogskadeutvalget var å utrede hva som kunne skje med skogens vekst og vitalitet i Norge dersom den sure nedbøren fortsatte i 30–40 år til. Bakgrunnen var frykt for skogskader i Tyskland.

Skogskadeutvalget fant at sur nedbør ikke var noen viktig årsak til de skogskadene vi så i Norge på den tiden. Men utvalget fant grunn til å advare mot en fortsatt sterk tilførsel av sur nedbør og kunne ikke utelukke at en slik utvikling ville ramme norsk skog.

Tilførselen av svovel- og nitrogenforbindelser ble heldigvis kraftig redusert, og vi fikk aldri se om en sterk forsuring ville føre til skogskader i Norge.

Terje Kronen, sekretær for skogskadeutvalg nedsatt av Miljøverndepartementet