Kort sagt, torsdag 21. mai

Er pandemiviruset sluppet ut av et laboratorium?

I Aftenposten 18. mai avviser professor Nils Chr. Stenseth bastant kritikken av Kinas håndtering av dagens pandemi med koronaviruset sars-cov-2. Vedrørende mistanken om at viruset er «lekket» fra laboratoriet i Wuhan, skriver han at «kinesiske og amerikanske myndigheter har konkludert med at dette ikke var tilfelle». Det er riktig at Kina benekter at viruset stammer fra laboratoriet, men amerikanske myndigheter holder fortsatt denne muligheten åpen.

Dette er ikke nødvendigvis en absurd konspirasjonsteori. Det er et ubehagelig, men utvilsomt faktum at det over hele verden ofte skjer uhell i laboratorier som arbeider med farlige mikrober, og at dette kan føre til infeksjoner både i og utenfor laboratoriet. Bare i USA mottok et føderalt register 749 rapporter om slike hendelser for perioden 2009–2015. I de fleste tilfeller er det gått bra, men det er også eksempler på at utslipp av for eksempel koppe- og sarsvirus har ført til dødelige infeksjoner.

Slike laboratorieuhell skyldes i 70 prosent av tilfellene menneskelig svikt og vil ikke la seg forhindre av de mest sofistikerte sikkerhetstiltak. Dette er hovedgrunnen til at forskersamfunnet i 2012 vedtok en foreløpig stans av all forskning på fugleinfluensaviruset H5N1 som har en dødelighet på 60 prosent når den gir infeksjon hos mennesker.

På denne bakgrunnen er det beklagelig at kineserne hittil hardnakket har nektet å gi uavhengige, vestlige forskere adgang til selv å vurdere på stedet sannsynligheten for laboratorieuhell som årsak til dagens pandemi.

Stig S. Frøland, professor i medisin, spesialist i infeksjonssykdommer

Stalin var ingen pusekatt

I Aftenposten 12. mai kommenterer Hallvard Hegna et innlegg signert Ole Wilhelm Krüge. Sistnevnte hevder at «Norge vant sin frihet takket være USA, Canada og Storbritannia». Hegna påpeker at dette er «ei ny forfalsking av historia». Hegna har utvilsomt et poeng. Om ikke dette er historieforfalskning, er det iallfall særdeles umusikalsk. Vesten har i stor grad underkommunisert Sovjetunionens gigantiske innsats og de ufattelige ofre befolkningen og Den røde arme måtte lide.

Sovjetunionen har på sin side vært lite villig til å verdsette de alliertes innsats. Stalin kalte dem «våre små allierte». Deres små allierte forsynte dem med enorme mengder krigsmateriell og olje, i høyeste grad påkrevd for å kunne nedkjempe Nazi-Tysklands østarmeer. Vestlige sjøfolk måtte betale en dyr pris. Stalin var nok ingen pusekatt. Riktignok var Norge det eneste territorium av betydning hvor Den røde armé trakk seg tilbake. Men historien stoppet ikke der. Stålmannen brøt derpå alle løfter om selvbestemmelse og folkestyre for sine vasallstater.

Krigshistoriker Antony Beevor avslører i sin bok Den andre verdenskrig at Stalin i 1944 beordret generalstaben (STAVKA) til å legge planer for en invasjon av Frankrike og Italia. I tillegg var det tatt høyde for en ilandsetting i Norge og de danske streder. 400 divisjoner sto til disposisjon for en operasjon beregnet til å ta en måned. Disse planer ble avbrutt da Stalin fikk høre at amerikanerne hadde atombomben. Nå ser vi til fulle stålmannens sanne ansikt. En mulig konklusjon kan derfor være: Uten USAs atombombe er det fullt mulig at russisk ville ha vært første fremmedspråk i norsk skole i lang tid.

Per Adeler, Haslum