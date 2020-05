I A-magasinet 30. april var det en opprørende artikkel om to små brødre, Hamza og Ahmed, som endte opp som to av Oslos verste ungdomskriminelle. Det har vært forsøkt foreldreveiledning, og omsorgsovertagelse ble vurdert som for inngripende.

Hvorfor har ikke barnevernstjenestene i Oslo nok å tilby mellom for lite og for mye?

I alle andre fylker finnes det godt etablerte tiltak som er spesialiserte på arbeid med kriminalitet og gjengproblematikk, slik som funksjonell familieterapi (FFT), multisystemisk terapi (MST) og midlertidig plassering (TFCO).

Det trengs tiltak med fleksible arbeidsrammer som kan følge opp barn og foreldre tett, være tilgjengelige døgnet rundt og jobbe for best mulig samarbeid i hele nettverket. Dermed kan alle de dyktige menneskene som jobber med slike utfordrende saker, få den hjelpen de trenger for å komme i mål.

Et vanlig mønster

I Hamzas og Ahmeds sak fremkommer det eksempelvis et samspillsmønster som er svært vanlig. Mor ville naturligvis forsvare barna sine da hun opplevde at alle hakket på dem. Baksiden var at hun opplevde advarslene som overdrevne, følte seg maktesløs og la skylden på andre. Skolen og alle andre oppfattet det som bagatellisering og ble naturligvis fortvilet. Familien føler seg enda mer angrepet, går enda mer i forsvar og kritikken vokser.

Alle har gode hensikter, men ingen føler seg hørt. Det trengs en spesialisert tredjepart, som kan skape samarbeid for å forebygge kriminalitet.

Fortjener all hjelp

Fengsel kan øke faren for at unge fortsetter i kriminelle spor, og de økonomiske og menneskelige besparelsene vil være enorme ved å forebygge dette. Ved å hindre 100 ungdommer i å falle utenfor arbeidslivet vil de årlige besparelsene være på minst 40 millioner kroner, viste en analyse fra 2010. Beløpet blekner naturligvis i forhold til de menneskelige gevinstene. Økt satsing på forebyggende tiltak vil redde både skattepenger og mennesker.

Barna og alle involverte fortjener all hjelp tilgjengelig, spesielt der behovet er størst.