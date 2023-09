Uro i skolen øker forskjeller

Publisert: 04.09.2023 02:00

Oslo-skolen har store utfordringer med uro og vold. De som rammes av det, er elever og lærere.

Oslo Arbeiderpartis (Ap) løsninger med å fjerne karakter i orden og oppførsel, kutte ut eksamener og fjerne fritt skolevalg er helt feil medisin.

I et innlegg i Aftenposten hevder Eivor Evenrud fra Oslo Ap at Fremskrittspartiet (Frp) er imot endring i skolen fordi vi ikke støtter Aps radikale grep. Frp har i det siste fremmet en rekke forslag for å ta opp kampen mot uroen i skolen. Blant annet vil vi gi mer myndighet til lærerne.

Det blir tragikomisk når Evenrud påstår at Frp er imot kunnskap fordi vi ikke er for regjeringens radikale forsøksprosjekter. Det er Oslo Ap som er resistent mot kunnskap når de ignorerer Utdaninngsetatens advarsler mot byrådets nye inntaksmodell. Den mener det er vanskelig å finne holdepunkter for at den vil føre til utjevning i skolen, som Ap hevder.

De radikale kreftene i Ap er i ferd med å rive bort det som har gjort Oslo-skolen til en suksess.

Himanshu Gulati, utdanningspolitisk talsperson, Fremskrittspartiet