Oslo er ikke i ferd med å gå i oppløsning. Vi kan ikke tillate oss å bli trangsynte.

Folk som ikke oppfører seg, holdninger som strider mot liberale verdier, og sjåvinisme har ingen plass i byen vår, skriver Usman Mushtaq. Vis mer

Som byråd for integrering i Oslo vil jeg sterkt advare sentrale politikere mot å svartmale store deler av Oslos befolkning.

I en storby vil det være betydelige utfordringer, forskjeller og uenighet. Men store disse kan ikke møtes med forenklede løsninger.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby fremmet nylig et forslag om innvandringsstopp, begrensning på familiegjenforening og bussing av barn med flerkulturell bakgrunn i Oslo.

Svenneby trekker frem land som Frankrike og Sverige og frykter at Oslo er på vei i samme retning basert på to enkelthendelser. Men Oslo er hverken Stockholm eller Paris. Her har vi lyktes med en hel del, samtidig som vi må gjøre mer.

En streng og rettferdig innvandringspolitikk må følges opp av en integreringspolitikk som stiller krav og stiller opp for folk. Vi har hatt bred tverrpolitisk enighet om dette i Norge og i Oslo.

Vil alltid være friksjon

Det Svenneby tar til orde for, med støtte fra flere Høyre- og Fremskrittsparti-politikere, vil være et oppsiktsvekkende og alvorlig linjeskifte i norsk politikk. Det vil bety at Høyre tar farvel med det moderate, liberale sentrum til fordel for en mørkeblå politikk i tradisjonen til tidligere Frp-leder Carl I. Hagen.

Mangfold er en styrke for Norge, men i en stor by som Oslo vil det alltid være friksjon og konflikter. For å bekjempe utenforskap og integrere flere på en bedre måte kan ikke løsningen være å plassere folk i grupper og sette disse på utsiden.

Jeg oppfatter Unge Høyre-politikerens forslag som et forsøk på å sette minoritetsgrupper i Oslo opp mot hverandre. Det blir for lettvint.

Svenneby har ikke Oslofolk med seg i sin analyse om at byen er i ferd med å gå i oppløsning. 80 prosent av innbyggerne sier at de er tilfredse med Oslo som bosted. Majoriteten av byens unge mennesker er fornøyde med livet sitt, og de ser positivt på fremtiden. Over 70 prosent av Oslos befolkning mener utviklingen i byen går i riktig retning.

Kan ikke bli trangsynte

Dette er tall som tegner et tydelig bilde av en by der de aller fleste innbyggerne trives, men de er ikke en fasit som annullerer folks opplevelser. Folk som ikke oppfører seg, holdninger som strider mot liberale verdier, og sjåvinisme har ingen plass i byen vår.

Noen bruker kultur, religion, kjønn, hudfarge, legning og klassebakgrunn til å rettferdiggjøre trakassering, hets og hat mot andre. Det er uholdbart uansett hvor og hvem som utøver den.

Vi kan ikke tillate oss å bli trangsynte i en by som krever at vi evner å se alle

Vi kan dog ikke tillate oss å bli trangsynte i en by som krever at vi evner å se alle. Trangere levekår avler ikke dårlig oppførsel og dårlige verdier, på samme måte som rikdom ikke er en garanti for god oppførsel og gode verdier.

Øredøvende stillhet

Som byråd for integrering i Oslo vil jeg sterkt advare sentrale politikere mot å svartmale store deler av Oslos befolkning. Det er både urettferdig og skadelig. Hvordan vi snakker om folk, kan også være en driver for utenforskap. Jeg vil råde Høyre-politikere til å snakke med, og ikke om Oslofolk.

Oslo er en by i endring. Gode nabolag er nødvendige for at folk skal fortsette å ha tillit, tilhørighet og trygghet. Kampen for å bekjempe sosial ulikhet mellom områder og grupper også i den grunn viktig. Vi vet at politikk hjelper.

Oslo skal stadig konkurrere med andre storbyer i verden. Derfor er det nødvendig at vi forsvarer de moderne, liberale verdiene, og at vi står opp for mangfoldet.

Flere folk i Høyre tar nå til orde for å bryte med en lang og viktig tradisjon i norsk politikk. Stillheten fra Høyre-lederen er øredøvende.