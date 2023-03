Folkepest i egen bakgård

19.03.2023 23:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Oslo kommune tjener gjerne penger på andres ulykke. Slik oppleves det når nabolagsparken leies ut til ravefester.

Nedre Foss park er en av perlene på Grünerløkka. Her hører ikke musikkfestivaler med tusenvis av deltagere og høyt støynivå hjemme. Det blir mye fyll, bråk, dop og forsøpling. Ved forrige festival, Vulcan Open Air, var det så mye støy at barn og eldre gråt i fortvilelse over at de ikke fikk sove. Næringsliv mistet omsetning. Lokale grøntområder ble oversvømt av søppel. Støyen i nabolaget ble målt til 82 dB innendørs, som regnes som helseskadelig.

Kommunen har igjen leid ut parken til raveparty-konseptet Hardstyle DNA i april. Arrangøren selv beskriver festivalen i Avisa Oslo slik: «Det kommer til å brenne. Det kommer til å buldre.»

Bymiljøetaten har leid ut parken og mener at støy ikke er deres ansvar. Er leieinntekter viktigere enn innbyggernes ve og vel? Følelsen av retts- og maktesløshet er stor for oss som bor her. Politikerne må gripe inn.

Kristian Afzelius, Nedre Foss gård

Anette Mikkelsen, styremedlem, Borettslaget Grünersgate 5