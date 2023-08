Grunnløse forskerråd om alkoholavhold

Publisert: 28.08.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Ifølge en nordisk kostholdsrapport får personer over 50 år ikke kortere forventet levetid av å drikke én til to alkoholenheter om dagen (The Nordic Nutrition Recommendations, NNR 2023). Likevel anbefales totalavhold for alle. Hvorfor?

Svaret er at rapportforfatterne regner bare det helt risikofrie som trygt. For kreft tyder data på at selv ett glass daglig øker risiko. Forfatterne synes ikke det hjelper at det samme glasset beskytter mot hjertesykdom, slik at nettoeffekten er null eller positiv. Det forekommer jo risiko!

Med et slikt syn på trygghet er hverken barns lek uten hjelm eller sykling på sykkelstier forsvarlig.

Det folk flest ønsker å vite, er ikke om aktuelle goder i livet er risikofrie, men om de er trygge nok. Det får man ikke vite om moderat alkoholforbruk i rapporten.

Det står at det er risikoøkning for blant annet munn-, strupe-, lever- og tarmkreft blant menn og brystkreft blant kvinner, men ikke et ord om hvor stor økningen er. Hva er de faktiske tallene?

30 prosent av nordmenn får kreft i løpet av livet. De nevnte kreftformene utgjør en fjerdedel av alle tilfeller. Ifølge World Cancer Research Fund (2018) øker ett glass om dagen risikoen for hver av formene med inntil 10 prosent. I sum innebærer dette at risikoen for kreft av en eller annen type i løpet av livet øker fra 30 til snaut 31 prosent.

Blant unge voksne synes selv moderat alkoholbruk å gi høyere dødelighet enn avhold. Igjen forteller ikke forskerne hvor mye det dreier seg om. I en britisk referanse anslås det at i hvert av leveårene 16–45 øker et glass om dagen risikoen for å dø i løpet av nærmeste 12 måneder fra ca. 0,1 prosent til ca. 0,105 prosent. Det innebærer en reduksjon i forventet levetid på ca. tre måneder. Tapet ligger 40–60 år frem i tid.

I sum har ett glass om dagen minimale helseeffekter. Det er slett arbeid ikke å opplyse om dette. Det er slett rolleforståelse når forskere går fra objektiv opplysning til subjektiv, verdiladet anbefaling. Folks verdier varierer.

Erik Nord, tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, professor emeritus i helseøkonomi