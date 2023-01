Har du hørt om «hentetjenesten»? Overgripere kan gå fri hvis den seksuelle lavalderen senkes.

08.01.2023 19:00

Eldre menn oppsøker og misbruker utsatte jenter og kaller dem «kjærestene sine». Dette er et bygdefenomen man ikke snakker om, skriver innleggsforfatteren.

Hadde jeg anmeldt, kunne han blitt dømt. Med straffelovsutvalgets forslag ville han gått fri.

Det finnes mange fellestrekk i de fleste tettsteder og bygder i Norge. Folk kjenner hverandre, det er smalere veier uten fortau, det går fint an å komme ubedt på besøk, og naboen låner deg alt mulig. I tillegg står det biler utenfor ungdomsskolene, utenfor barnevernsinstitusjonene og idrettshallene, befolket av menn mellom 18 og 40 år, som venter på å plukke opp sine 14 år gamle kjærester. «Hentetjenesten.»

Utsatte jenter som sliter

«Hentetjenesten» er et av bygdefenomenene man later som ikke eksisterer, samtidig som man snakker om hvor trygg og barnevennlig bygda er. Og det som verre er: En stor andel av de voksne vet ikke bare om den, de aksepterer også stilltiende at den finnes.

Det bortforklares.

«Det er jo ikke så lett å skaffe seg kjærester når alle flytter ut for å gå på skole.»

Jentene som mennene blir sammen med, er ofte de utsatte jentene som sliter. Bråkejenter. Slemme jenter. Triste jenter.

«Det er bedre at de er hjemme og leker mor og far med en 20 år eldre kjæreste enn at de flyr gatelangs.» ... «Dessuten ville dette aldri rammet mitt barn.»

Har klandret meg selv

Jeg ble utsatt for «hentetjenesten». Jeg har i 20 år klandret meg selv for ikke å vite bedre. Ikke stoppe opp, ikke komme meg ut av situasjonen. Men det var ikke min feil. Jeg var et barn som fortsatt brukte regulering, ikke hadde eget bankkort og som spilte Gameboy på fritiden. Og jeg hadde foreldre som ikke fulgte med.

Jeg har aldri vurdert å anmelde, for jeg ser hva som skjer. Retraumatisering i rettsvesenet der motparten prøver å stemple deg som enten et uverdig offer, en løgner eller begge deler. Deretter trolig frikjennelse fordi det koker ned til «ord mot ord».

Men hadde jeg anmeldt, kunne han blitt dømt. Med straffelovsutvalgets forslag ville han gått fri. Fordi det var «frivillig» fra min side.

Barnevernet og fagpersoner må si ifra

Å senke den seksuell lavalderen til 15 år, slik straffelovsutvalget har foreslått, vil bidra til en legitimitet for en ukultur som allerede finnes, der eldre menn oppsøker, groomer og misbruker utsatte jenter og kaller dem «kjærestene sine». For mange er det tilsynelatende bortimot umulig å skjønne forskjellen på at noe er moralsk galt, og at det er ulovlig etter loven.

Blir de foreslåtte endringene vedtatt, uthuler vi en av de få måtene å beskytte disse jentene på mot potensielle overgripere på: risikoen for en mulig straff, som faktisk demotiverer noen, om ikke alle.

Jeg håper at blant andre representanter for barnevernstjenesten og ulike fagpersoner som jobber med utsatte barn, kan dele noen av sine erfaringer med «hentetjenesten» i månedene fremover. Og ikke minst at det er voksne hjemme i regjeringen og på Stortinget når et eventuelt lovforslag skal behandles.

