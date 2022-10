Vranglesning for sakens skyld?

Det var med undring jeg først leste logoped Hilda Sønsteruds og så forfatter Tore Rems svar på min anmeldelse av «Olav V. Ensom majestet». De mener den jevnt over positive anmeldelsen kritiserer fokuset i boken på kongens dysleksi og løpsk tale. Det gjør den ikke. Mitt poeng var at jeg syntes Rem vel lett avfeide at kongen kunne ha hatt noe alkoholproblem. Jeg skrev:

«Samtidig bruker Rem mye tid på kong Olavs ordblindhet og spekulerer på om han har kunnet lide av fenomenet «løpsk tale». Det er altså ingen profesjonell uvilje hos Rem mot å fjerndiagnostisere vår tidligere konge.»

Sønsterud klarer å lese inn en sterk kritikk av hennes og Rems arbeid i de to ordene «spekulerer» og «fjerndiagnostisere», som er alt hun siterer meg på, siden det er alt jeg skriver om saken. Jeg mente «fjerndiagnostisere» rent deskriptivt, ingen av de to har personlig undersøkt vår tidligere konge. Jeg kan forsikre dem om at jeg ville skrevet langt mer utførlig om temaet, hvis jeg virkelig hadde ment alt det de klarte å lese inn i de to setningene.

Erle Marie Sørheim, bokanmelder og forfatter