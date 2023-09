Skjerp dere, foreldre!

Jeg er en av mange foreldretrenere i Norge. Den siste tiden har jeg lagt merke til en endring som sjokkerer meg, skriver innleggsforfatteren. Her fra Norway Cup i 2015. Vis mer

Ungene dine er ikke noen halvdårlige terrasseputer som ikke tåler vann.

Publisert: 26.09.2023 07:46

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Like sikkert som at julaften faller på 24. desember, er det at foreldre melder ungene sine av trening når det regner.

Jeg ser ut av vinduet. Det regner lett. Det er vel dette som karakteriseres som yr, tenker jeg. Så plinger det i telefonen. Igjen og igjen. Meldingene inneholder alle det samme budskapet:

«Vi står over trening i dag.»

Sjokkerende endring

Jeg er en av mange foreldretrenere i Norge. Tre-fire ganger i uken tar jeg turen ned på det lokale idrettsanlegget for å trene ungene mine og deres lagkamerater. Jeg elsker det. Den siste tiden har jeg imidlertid lagt merke til en endring som sjokkerer meg.

Så fort det regner, eller er meldt så mye som en millimeter med regn, så skygger 25 prosent av ungene banen.

Foreldre sender melding og spør om det blir trening. Ber om å få trene innendørs eller kommer med halvdårlige unnskyldninger for at poden – som knapt kan bevege seg fordi det er sydd så mange puter under armene deres – ikke kan komme på trening.

Jeg kunne kanskje forstått det (eller, egentlig ikke) hvis det var 1 grad ute og sludd, men det er altså snakk om 12 grader og regn. En helt vanlig høstdag i store deler av landet. Eller en godværsdag hvis du er fra Bergen.

Tørt tøy og varm kakao

Det er ikke som jeg kritiserer foreldre for å holde barna hjemme mens Hans herjer som verst.

Sist jeg sjekket, var ikke regn farlig. Ei heller det å trene mens det regner. Jeg tror egentlig mange unger opplever det stikk motsatt. Nemlig at det er gøy å trene i regn. Det er gøy å bli våt og kjenne at man bruker kroppen mens omgivelsene er litt rufsete.

Da er det også ekstra godt å komme hjem igjen til tørt tøy og en kopp varm kakao eller lignende. Faktisk er min opplevelse at høye temperaturer er en mye større utfordring for ungene å takle enn litt regn i håret.

Så til alle foreldre der ute som holder ungene hjemme fra trening når det regner, skjerp dere!

Ungene dine er faktisk ikke noen halvdårlige terrasseputer som ikke tåler vann. De er tøffe og vanntette.