Å reforhandle boliglånet er lettere enn du tror.

Publisert: 25.09.2023 19:00

Det har aldri vært et bedre tidspunkt enn nå for å bytte bank. Mens vanlige folk sliter, har bankene skrudd opp utlånsrentene kraftig. Samtidig har de holdt innskuddsrentene historisk lave. Det har gitt rekordoverskudd og resultatfest i de store bankene - på kundenes bekostning.

Likevel forblir nordmenn noen av verdens mest lojale bankkunder. Bare 7 prosent av oss byttet bank i fjor. Samtidig viser nye tall fra Epsi Norway at DNB og de andre største bankene har de minst fornøyde kundene.

Hvorfor finner så mange av oss seg i å betale for mye?

Alf Gunnar Andersen Daglig leder i Horde

150.000 kroner mer – for samme lån

Økonomisk teori forteller oss at identiske produkter skal ha identiske priser. Hvis én aktør tar en høyere pris, vil kundene gå til konkurrentene.

Slik fungerer ikke bankmarkedet. Selv om det er over 100 banker i Norge, er utlånsrenten hos de dyreste bankene nesten 3 prosentpoeng høyere enn de billigste.

Mange tror de blir belønnet for å være lojale når de i realiteten blir straffet

Hvis du har et boliglån på 5 millioner kroner, utgjør hvert prosentpoeng høyere rente 50.000 kroner mer i året – for samme lån.

Så store prisforskjeller tyder på at konkurransen mellom bankene ikke fungerer som den skal.

Bankene tjener på din uvitenhet

Det er særlig to grunner til at markedet ikke fungerer: Bankene vet mer enn deg og bruker kunnskapen til å gi deg den høyeste renten de tror du vil akseptere.

I dag kan du enkelt få oversikt over bankenes standardrenter i Finansportalen. Det er imidlertid bare noen få som faktisk får listepris på boliglån.

For det første har bankene en haug med avtaler og rabattordninger, for eksempel med fagforeninger. Å sette seg inn i disse er en jobb de færreste forbrukere tar seg tid til.

For det andre har bankrådgivere stor handlefrihet til å gi personlige tilbud eller å matche tilbud fra andre banker. De har råd til å gi rabatter til noen få kunder, fordi de fleste ikke spør.

Slik får du lavere rente

Hvis du er en av hundretusener av nordmenn som betaler for mye i rente, er det tre steg du kan ta:

Det første er å spørre om du kan få lavere rente. Kontakt banken, be om et møte med din lånerådgiver og spør om et bedre tilbud. For mange er det nok. Bankene taper mer på å miste en kunde enn å sette ned renten noen hakk.

Hvis du får nei, er neste steg å hente inn et tilbud fra en konkurrerende bank. Du bør starte med å sjekke om du kan få en rabattavtale med en annen bank gjennom fagforeningen din eller andre organisasjoner. Hvis ikke bør du søke om nytt lån i en refinansieringsportal.

Hvis du får et bedre tilbud fra en konkurrent, vil de fleste banker være villige til å matche det.

Hvis banken ikke vil matche tilbudet, er tredje steg å bytte bank. Det hjelper din nye bank deg med. Alt du må gjøre, er å akseptere tilbudet, så vil banken ta seg av alt papirarbeid og formalia.

Du taper på å være lojal

Bare noen få boligeiere reforhandler lånebetingelsene sine. De fleste kunder vet ikke hvor mye de kan spare, tror det er mer jobb enn det er å reforhandle eller er for konfliktsky til å spørre. Mange tror de blir belønnet for å være lojale når de i realiteten blir straffet.

De nye kundene får de beste betingelsene. De lojale kundene blir kokt sakte med rentehevinger. Akkurat som i arbeidslivet lønner det seg å stille høye krav og bytte ofte.

Det er ingen grunn til å være lojal mot en bank som ikke er lojal mot deg.