Rask tilgang til effektive legemidler

26.06.2023 03:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I Norge skal pasientene ha rask tilgang til nye legemidler. I 2022 sa helsemyndighetene ja til rekordmange nye legemidler.

Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen etterlyser tiltak for å få ned ventetiden på nye legemidler. Jeg er enig med Kreftforeningen om at vi må jobbe for å gi pasienter raskere tilgang til nye og effektive legemidler.

Derfor har jeg jobbet for å få ned saksbehandlingstiden, og vi har blant annet styrket kapasiteten i Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Flere ting påvirker hvor raskt et legemiddel kan tas i bruk. Pristilbud og dokumentasjon på effekt er blant dem. Dette har leverandørene ansvar for. Her er jeg minst like utålmodig som Kreftforeningen.

Jeg er glad for at Beslutningsforum i fjor sa ja til rekordmange legemidler. Flertallet av legemidlene som blir vurdert, innføres. Nye medisiner tilbys ulikt i forskjellige land. Systemet i Norge sikrer at når en metode eller et legemiddel innføres, kan det tas i bruk i hele helsetjenesten av alle pasienter. Det er viktig. Samtidig som vi hele tiden jobber for at pasientene skal få enda raskere tilgang til nye legemidler.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap)