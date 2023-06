Misforståelse om Adam Smiths teorier

23.06.2023 01:00

I forbindelse med Adam Smiths 300-årsdag reflekterer Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, over Smiths rolle i økonomifaget.

Lie presenterer to misforståelser om Smiths teorier.

Den første misforståelsen er knyttet til en antatt mangel på sammenheng i tenkningen i Adam Smiths to bøker. Smith selv hadde tydeligvis ingen problemer med sammenhengen mellom tankene i sine to bøker.

Første utgave av «The Theory of Moral Sentiments» (TMS) ble publisert i 1759 da Smith var 36 år gammel. I forordet annonserte han at dette var den første boken i en serie på tre.

Den andre boken i serien, som i dag er kjent som «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations» (WN), ble publisert i 1776 da Smith var 53 år gammel.

En betydelig utvidet utgave av TMS ble utgitt noen måneder før han døde i en alder av 67 år i 1790. Forordet ble endret for å indikere at han nå hadde publisert den andre boken i serien. Han uttrykte håp om at han, hvis helsen tillot det, ville klare å holde løftet han hadde gitt for 40 år siden om å skrive en tredje bok. I motsetning til hva Lie hevder, ser de fleste Smith-forskere sammenhengene mellom de to bøkene.

Den andre misforståelsen er egeninteressen som viktigste drivkraft for markeder.

Smiths utgangspunkt er at mennesker har en egeninteresse i å dekke sine materielle behov. Han anerkjenner at det finnes flere måter å tilfredsstille disse behovene på, og markeder er en av disse måtene.

I avsnittet om «slakteren, bryggeren og bakeren» definerer Smith markeder som frivillige bytter mellom mennesker. Smiths poeng er at for å lykkes i markeder må man ta hensyn til andres behov og ønsker, ikke bare ens egne. Han understreker at egeninteresse er en generell drivkraft som gjelder for alle typer økonomier, og det som er spesielt med markeder, er at markeder krever og oppfordrer oss til å ta hensyn til andres interesser.

Sigve Tjøtta, professor i samfunnsøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen