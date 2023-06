Det viktige for næringslivet er gode rammevilkår, ikke heiarop fra tenketanker

Hannah Gitmark i tankesmien Agenda svarer Kristin Clemet i tankesmien Civita.

Kristin Clemet overdriver uenighetene mellom oss.

24.06.2023 19:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I sitt svar (21. juni) til mitt innlegg om blandingsøkonomi karikerer Kristin Clemet mine standpunkter og overdriver uenighetene. Vi er enige om at Norge er et av verdens beste land å bo i og virke i. Derfor er Norge også et land det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i.

Vi er også enige i at staten er mektig i Norge. Clemet reduserer imidlertid spørsmålet om Norges utfordringer til å handle om mindre skatt til landets rikeste, mindre regulering og mer privatisering. Der er vi ikke enige.

Clemet mener det er overraskende at «de som har flyttet, de som vurderer å flytte, og de som hjelper folk å flytte», mener beskatningen av dem selv er for høy. For meg er det alt annet enn overraskende.

Næringslivet og landets rikeste er selvsagt i sin fulle rett til å ytre seg i debatten om rammevilkår for privat næringsliv og bør som andre aktører lyttes til. Det betyr imidlertid ikke at de skal få bestemme.

De som skal lage et rettferdig, effektivt og bærekraftig skattesystem for fremtiden, må vurdere langt flere hensyn enn det aktører med snever egeninteresse gjør.

Høyere skatt alltid uforutsigbart?

Clemet gjentar også poenget sitt om at regjeringens skattepolitikk er uforutsigbar. For Civita er det tydeligvis slik at litt høyere skatt er uforutsigbart, mens skattekutt alltid er forutsigbart og ansvarlig. Det var i hvert fall ikke mye snakk om manglende forutsigbarhet da regjeringen Solberg reduserte skattene for de rikeste i landet.

Jeg er enig i at et godt samfunn trenger både offentlig sektor, privat sektor og et sterkt sivilsamfunn. Det er få som ønsker å utradere alle private velferdstilbydere på alle områder. Jeg er i alle fall ikke en av dem.

Men bruk av private tilbydere bør være begrunnet i praktiske, ikke ideologiske hensyn.

Asylfeltet, som Clemet merkelig nok trekker frem, er et godt eksempel. Her har det vært gode grunner til å bruke private for å sikre fleksibilitet i mottaksapparatet.

Når det gjelder barnehagesektoren, var det imidlertid ikke fordi kvaliteten var dårlig at vi inviterte private aktører inn, men fordi det var et nødvendig grep for å bygge opp et tilstrekkelig tilbud på kort tid.

Det betyr ikke at mer privatisering er rett løsning til enhver tid.

Jeg stusser

Økonomene Victor Norman og Christine Meyer beskriver i boken «Ikke for å konkurrere» hvordan offentlige tjenester ikke kan sammenlignes med varer og tjenester som omsettes i et marked. I velferdssektoren mangler viktige forutsetninger for virksom konkurranse, som at betaler og bruker ikke er den samme, og at mange oppgaver er vanskelige å måle kvaliteten av.

Jeg stusser videre litt over alle disse følelsene Clemet viser til fra næringslivet om deres plass i samfunnet – debatten blir mer fruktbar om vi isteden diskuterer politiske løsninger.

Det viktige for næringslivet er gode rammevilkår, ikke heiarop fra tenketanker. Den norske modellen legger grunnlaget for et vekstskapende næringsliv, der sterke fagforeninger bidrar til utvikling og til at fellesskapet får sin del av verdiskapingen. Det er en modell som er godt rustet til å løse fremtidens utfordringer – til det beste både for arbeidstagere og næringslivseiere.