Den nåværende situasjonen på Tjuvholmen er en skam

Er det å ta ansvar å henvise tusenvis av badegjester og andre besøkende til Tjuvholmen til en illeluktende container som eneste offentlige toalettmulighet? spør Gloria Storhaug.

Vi beboere opplever at ansvaret for offentlige toaletter skyves over på oss.

21.06.2023 22:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Olav H. Selvaag skriver i Aftenposten 17. juni at «vi løper ikke fra ansvaret på Tjuvholmen».

Er det å ta ansvar å henvise tusenvis av badegjester og andre besøkende til Tjuvholmen til en illeluktende container som eneste offentlige toalettmulighet? Containeren er som et sår for øyet der den er plassert foran den verdensberømte arkitekten Renzo Pianos signaturbygg.

Vi beboere på Tjuvholmen opplever at ansvaret for offentlige toaletter skyves over på oss. Hele to tredjedeler av våre stadig stigende fellesutgifter går til betaling av vakthold, vedlikehold og drift av uteområdene på Tjuvholmen – inkludert leie og drift av toalettcontaineren.

Antall besøkende til Tjuvholmen vil nok ikke avta når den omdiskuterte attraksjonen «Tjuvtitten» kommer i drift igjen – i den form den måtte få. Vi oppfordrer derfor utbygger til umiddelbart å ta ansvar og sørge for permanente offentlige toaletter på Tjuvholmen. Den nåværende situasjonen er en skam.