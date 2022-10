Digitaliseringen av Nav skal gjøre oss bedre

Nav skal være tilgjengelig for alle som har behov for vår hjelp. Det gjelder også personer som ikke kan bruke digitale tjenester, skriver debattanten.

I et innlegg i Aftenposten 6. oktober skriver administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide at Nav gir digitalisering et dårlig rykte. Søreide mener vi bør være best i klassen uten å kompromisse på tilgjengelighet for personer som ikke kan benytte seg av digitale løsninger eller telefon.

Vi vil først og fremst påpeke at Nav skal være tilgjengelig for alle som har behov for vår hjelp. Det gjelder også personer som ikke kan bruke digitale tjenester.

Nav er enige med Helsetilsynet arrow-outward-link at det er alvorlig at mennesker i nød ikke får kontakt med Nav-kontoret sitt. Nav er innbyggernes sikkerhetsnett. Det betyr at alle som har et akutt behov for sosialhjelp, også personer som ikke kan bruke digitale tjenester, raskt skal få kontakt og hjelp fra sitt Nav-kontor.

Sosiale tjenester er den enkeltes kommunes ansvar i Nav-kontoret. Helsetilsynet mener at kommunene må ta et større ansvar for å besvare telefonhenvendelser via kontaktsenteret og at kommunene må sørge for at det er en vakttelefon i kontaktsenterets åpningstid. Nav er helt enige med Helsetilsynet, og vi har gitt melding til alle landets kommuner om at de må sørge for dette.

Vi har også gitt beskjed til de statlige lederne i Nav at de sammen med sin kommunale partner, må sikre at det er gode nok åpningstider og tilgjengelighet for akutt bistand slik at de kontorene som ikke er tilgjengelige, blir det.

Stadig flere bruker våre digitale løsninger. Digitaliseringen i Nav bidrar til at flere enklere får løst sitt behov. I 345 kommuner kan innbyggerne søke om sosialhjelp på nav.no. arrow-outward-link

Slike digitale løsninger er tilgjengelig uavhengig av tid og sted. Og det gjør at de sosiale tjenestene i Nav blir lettere tilgjengelig for mange. Digitaliseringen bidrar også til at Nav-veiledere får mer tid til planlagte møter. Det bidrar også til å gi tettere oppfølging til mennesker som trenger hjelp. God og planlagt individuell oppfølging kan begrense behovet for akutt bistand frem i tid. Planlagte møter kan likevel ikke erstatte akutte behov for hjelp fra Nav.

Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV