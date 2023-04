Naturvernforbundet er for skogbruk. Spørsmålet er hvor og hvordan.

For å gjøre det helt klart: Naturvernforbundet er for skogbruk. Spørsmålet er hvor og hvordan. Det bør bekymre flere enn oss, og ikke minst Høyre og tidligere stortingsrepresentant Anders B. Werp, som langet ut mot Naturvernforbundet i Aftenposten 30. mars.

Werp påstår at mikroskop er vårt eneste verktøy for å beskrive helheten i skogpolitikken. Da har han fulgt dårlig med i timen. Vi går ut fra at også Werp og næringen ellers er enige i at vi ikke skal hugge skog med store naturverdier.

Problemet er at vi ikke vet hvor disse verdiene finnes. Naturvernforbundet har påpekt at registreringene ikke følger instruksen som ble utviklet for 20 år siden, men har tillatt seg bare å registrere mindre deler av skogen.

Skogbruksloven pålegger skogeierne å kjenne naturverdiene og ta hensyn til dem ved hugst. Uten denne kunnskapen rakner grunnlaget for sertifiseringen og grunnlaget for at næringen skal få operere uten kontroll. Det er godt at et enstemmig storting nylig sluttet seg til et krav om at registreringsgrunnlaget i skogen må gås etter i sømmene. Det er på høy tid.

Gjermund Andersen, leder, Naturvernforbundets skogutvalg

Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet