Bør kunstig intelligens forbys i offentlig sektor? Nei.

Vi trenger politisk lederskap, ikke politisk panikk.

KI-forsker Inga Strümke har nylig gitt ut boken «Maskiner som tenker».

18.05.2023 21:00

I forrige uke ble et representantforslag lagt frem for Stortinget om å innføre et midlertidig forbud mot å ta i bruk nye kommersielle verktøy som bygger på kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor.

Ved første øyekast kan dette virke som et godt forsøk på krisehåndtering, gitt at vi hører om KI-eksperter som ber om en pause i KI-utviklingen.

Ved andre og tredje øyekast innser vi at et forbud mot bruk av KI i offentlig sektor vil være som å sparke ben under vår beste mulighet for en god norsk fremtid med kunstig intelligens.

Bør frykte det motsatte

Representantforslaget er KI-versjonen av å høre om gjentatte rallyulykker i USA og reagere med å forby norske busser.

Forskere som pionéren Geoffrey Hinton, som nylig sa opp stillingen sin i Google, bekymrer seg for store språkmodeller som ChatGPT. Disse har vist seg å føre til enorme utfordringer i utdanningssektoren og kan bidra til spredning av falsk informasjon i formidabel skala.

Dette er ikke noe vi trenger å frykte i norsk offentlig sektor. Her trenger vi faktisk å frykte det motsatte: nemlig at vi ikke klarer å ta i bruk kunstig intelligens på en god måte og i tilstrekkelig grad.

Dette er hva vi trenger

All kraftig teknologi kan brukes til å løse problemer så vel som å volde skade. Det vi trenger, er:

En ansvarlig utvikling i tråd med våre verdier. Dette oppnår vi ikke ved å forby bruk, men ved å koordinere en praksis for god utvikling. Dette krever politisk lederskap, ikke politisk panikk. Kompetansebygging. Det er vanskelig nok å rekruttere de beste hodene på feltet til offentlig sektor eller norske bedrifter i det hele tatt. Å forby bruk av KI gir de beste KI-utviklerne et sterkt incentiv til å forlate norsk offentlig sektor og norske bedrifter. Erfaring med bruk av KI-systemer, også kommersielt utviklede. Disse er ofte godt testet og lette å ta i bruk. Vi må lære oss ta dem i bruk på en ansvarlig måte heller enn å finne ut samtlige hjul på nytt. Utviklingen foregår i et rasende tempo, og det mest ansvarlige er å gjøre oss selv – kanskje primært offentlig sektor – i stand til å bruke disse på en måte som løser problemene våre.

Kunstig intelligens er så mangt, men primært er det en teknologi som kan brukes til å løse eller skape problemer. Vi velger om vi vil innta forsetet for egen utvikling eller stikke hodet i sanden.