Ett år med unge kvinner i #DeltakerKrig på Tiktok

27.02.2023 07:30

Øyvind Kalnes jobber for tiden med et forskningsprosjekt om motstand via Tiktok. Han trekker blant annet frem kontoene til Valeria Shashenok, Marta Vasyuta og Kseniia Solodukhina som eksempler på hvordan motstanden fungerer.

Unge kvinner som før postet om ikke-politiske temaer, er blitt sivile motstandskjempere. Tiktok-kontoene er deres våpen.

Ukrainas motstandsevne overfor Russlands brutale angrepskrig har vist seg langt større enn forventet. Befolkningen har latt seg mobilisere. Ikke bare som soldater, men også som en digital motstandsbevegelse som kjemper for å vinne omverdenens oppmerksomhet og sympati.

Sosiale medier er våpenet i det forskeren William Merrin kaller #DeltakerKrig. Tiktok er det raskest voksende, med spesielt unge brukere. I den første kaotiske tiden etter krigsutbruddet vendte ungdom utenfor Ukraina seg hit for å få informasjon. Samtidig sto ukrainsk ungdom frem for å kommentere og vitne om en hverdag som brått og brutalt var snudd om på.

Ett år etter har videoer tagget med #Ukraina over 76 milliarder visninger på plattformen. Tiktoks kinesiske eierskap har skapt bekymring over sikkerhet og skjult påvirkning. Men for Ukraina er Tiktok blitt en del av landets totalforsvar og bidrar til å styrke dets motstandsevne.

De fleste ukrainske brukerne med stor internasjonal rekkevidde er unge kvinner som før postet om ikke-politiske temaer. Nå er de politiske influensere som fremmer Ukrainas sak overfor tiktokere på Generasjon Zs eget språk. Her er tre representanter for de ulike rollene de spiller:

1. Feltreporteren

20-årige Valeria Shashenok har nådd 1,3 millioner følgere og fått 52,5 millioner likerklikk og nær 500 millioner visninger på sine videoer. Da krigen kom, begynte hun å poste videoer fra foreldrenes tilfluktsrom og den utbombede hjembyen sin. Med en satirisk undertone rettet mot Putin. En video som viste hennes «typiske dag i et bomberom», har 51,4 millioner visninger.

2. Redaktøren

Marta Vasyuta er annen 20-åring med nesten 280.000 følgere, 25 millioner likerklikk og 162 millioner visninger. Hun var på besøk i London da krigssjokket kom. Men appen Telegram ga tilgang til en strøm av videoer som rapporterte fra krigen. De mest slående og verifiserbare redigerte hun og la ut på Tiktok. Den første «Ukraine right now» er pr. i dag oppe i 36,4 millioner visninger.

3. Kommentatoren

Kseniia Solodukhina er en ung statsviter som kommenterte forholdet til Russland under brukernavnet Xenasolo allerede før krigen. «Sad n mad since 2014», som hun selv skriver på profilen sin. Hennes mest sette video (med 16 millioner visninger) ble for eksempel postet en uke før invasjonen. Kseniia gir korte, engasjerte analyser av situasjonen til sine over 600.000 følgere. Rett i kamera og gjerne med en satirisk snert mot Putin og Russland. Det har resultert i over 66 millioner visninger og 7,6 millioner klikk på likerknappen.

«Okkupert Tiktok»

Kvinnene fremstår ikke som fjerne ofre, men individer og mennesker som oss. Den ulykkelige forskjellen er at de havnet i en brutal angrepskrig. Dette skaper erkjennelse av at krigen ikke bare dreier seg om dem, men oss alle.

De er blitt sivile motstandskjempere i en deltagerkrig med Tiktok-kontoene som våpen. En video viser president Zelenskyj på sykehusbesøk, og en hardt skadet tenåringsjente forteller ham at «alle støtter ham på Tiktok». Hvorpå Zelenskyj svarer: «Så vi har okkupert Tiktok?»