Boklov: Best slik – for leserne også

Vi lovfester nå et system som vi har bygget opp gjennom flere tiår, og som fungerer, skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (bildet).

02.04.2023 19:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik setter regjeringen – og meg – i en flott, sosialdemokratisk tradisjon når han peker på det historiske suset over bokloven, som nå er lagt frem. Han bommer imidlertid når han skriver om dem loven egentlig er til for: leserne.

For skal vi tro Rossavik, så er det forfatterne og forlagene som har grunn til å juble. Det har de. Men at leserne er de som «betaler» for det, er rett og slett ikke riktig.

Det norske litterære systemet er en braksuksess. Det er vanskelig å komme på et land og et språk som er like lite, med en litterær produksjon som kan måle seg med den norske. Variasjonen og mangfoldet er enormt, kvaliteten skyhøy og legges merke til i utlandet, og nordmenn leser veldig mye norsk litteratur i ulike sjangere. Ingenting av dette har en verdi i seg selv hvis det ikke er lesere som nyter godt av det.

Vi har ikke kommet hit helt av oss selv. Det er resultatet av politikk, regulering og en bransje som har fått blomstre uten å være avhengig kun av markedet. Det er det som har gitt oss den enorme bredden og mangfoldet det norske bokmarkedet er.

Ja, jeg skriver «bokmarkedet» – men en bok er ikke lenger bare papirsider mellom permer. I 2023 er norske boklesere også norske boklyttere.

Da er det jo en stor forbedring i loven at tilgjengeligheten forbedres ved at du og jeg kan kjøpe den boken vi har lyst til å høre på, uavhengig av plattform – også de aller nyeste. I europeisk sammenheng går Norge faktisk i front for et regulert lydbokmarked.

Og det er bra for leserne som gjerne vil ha papirboken, at bokhandelen der du bor, skal hjelpe deg med å skaffe den du vil ha. At du kan stikke innom den lokale bokhandelen og oppdage noe nytt. At det stimuleres til et godt tilbud av bøker på bokmål, nynorsk, samiske språk og kvensk. At det kommer ganske nye bøker på salg hele året, i stedet for at alt klumpes sammen i ett stort slipp.

Så hvorfor en boklov? Vi lovfester nå et system som vi har bygget opp gjennom flere tiår, og som fungerer. Og vi tar hensyn til at verden forandrer seg. I stedet for at det er forskjeller på dem som velger å stå utenfor, og dem som velger å være del av en avtale, er det likt for alle.

Og selv om Rossavik ser bokloven i et særnorsk, gerhardsensk lys, så er det ikke så rart heller: Det er mange europeiske land som har ulike varianter. I Norge har vi veid mange ulike hensyn opp mot hverandre og kommet frem til et lovforslag vi er veldig godt fornøyde med. Så, ja, Rossavik: Det er nok «best slik». Ikke minst med tanke på oss som elsker norsk litteratur.