Kan vi snakke om fravær, Tonje Brenna?

Cathrine Krogh

Kan kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og regjeringen ha vært aldri så lite «triggerhappy» da de droppet fraværsreglene ut skoleåret? spør lektor Cathrine Krogh.

Mens vi andre skal teste oss ut av det meste, kan elevene fremdeles sende en melding om at «det klør litt i halsen i dag».

Dagens fraværsreglementet i videregående, med unntak av pandemiperioden, ble innført etter erkjennelsen av at den tidligere praksisen hadde vært for slapp og ført til at færre elever fullførte utdanningen.

Jeg er blant dem som mener det er for rigid å nekte foreldremeldt sykefravær før eleven blir 18. Vi kunne også vurdert en lignende ordning for dem over 18 som i arbeidslivet: et gitt antall egenmeldingsdager før fastlegen må inn.

Likevel må vi erkjenne at de fleste elever trenger å være på skolen for å komme i mål med læreplanen. Og i pandemien ble fraværsreglementet slått av.

Fraværet havner ikke engang på vitnemålet. Resultatet er at det har gått til himmels.

Kan sende melding

Tiltaket har lenge vært nyttig for å redusere smitte, men nå er vi i ferd med å endre mentalitet. Vi skal venne oss til å blåse i korona, få fraværet ned og produktiviteten opp. Stadig mer mas på regjeringen om ytterligere lettelser tyder på at de fleste er klare for dette.

Men hvordan har regjeringen tenkt å signalisere til landets elever at tiltaksbyrden er lettet?

For mens vi andre skal teste oss ut av det meste, kan elevene fremdeles sende en melding om at «det klør litt i halsen i dag» eller «jeg tror jeg har fått korona igjen, selv om jeg ikke er sikker på om jeg har symptomer».

Det er meningsløst for meg som lærer å ta stilling til om noe er funnet på fordi det var kjedelig å stå opp i dag. Men jeg tillater meg likevel å lure på om ikke fraværet hadde gått drastisk ned om vi i det minste førte det på vitnemålet.

Må fikses på

Så denne er til deg, kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Ja til handlekraft, men kan departementet ha vært aldri så lite «triggerhappy» da dere droppet hele reglementet ut skoleåret?

Hva med å by på litt etterklokskap? Det kan også gjøre jobben deres litt enklere når det kommer til å stå imot presset om å avlyse eksamen. Jeg tør nemlig påstå at presset henger sammen med at vi har krevd så lite tilstedeværelse av elevene.

I fortellingene om hvor ille dette har vært for elevene, og ikke minst hvor lite undervisning de har fått, må det være lov å si at en del av mangelen handler om fravær. Noe av det også fint lite koronarelatert.

Kanskje noen nå sier at vi må tro på elevene. Jeg har knapt tid til annet. Men når en litt for liberal ordning ikke blir brukt etter hensikten av noen få, som igjen påvirker noen flere, må ordningen fikses på.