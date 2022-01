Covid-19-vaksine gitt som nesespray kan gi god og langvarig immunitet

Frode Jahnsen Overlege og professor, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Espen Bækkevold Forsker og professor, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet og Institutt for oralbiologi, Universitetet i Oslo

Raquel Bartolomé Casado Postdoc, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet og Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK

Sprøytefri vaksinasjon vil redusere antallet alvorlige bivirkninger og bedre tilgjengeligheten for vaksinering til de deler av verden som har et dårligere utbygget helsevesen enn det vi har i Norge, skriver innleggsforfatterne.

Det er grunn til å håpe at covid-19-vaksiner gitt som nesespray kan bli et supplement til eller overta for dagens vaksiner i nær fremtid.

Covid-19 er et luftveisvirus som gir infeksjon i luftveiene. Når vi vaksinerer mot covid-19, ønsker vi derfor å bygge opp et sterkt immunforsvar som effektivt beskytter luftveisslimhinnen.

Fordi immunforsvaret i luftveiene fungerer delvis uavhengig av resten av kroppen, er det sannsynlig at en vaksine som virker lokalt i luftveiene, vil ha bedre effekt en dagens vaksiner.

Blir liggende i slimhinnen

Når vi får en virusinfeksjon i nese- og halsregionen, stimuleres immunforsvaret lokalt.

Mandlene i svelget og lymfeknutene på halsen hovner opp fordi de produserer et stort antall immunceller som skal bekjempe infeksjonen. Disse immuncellene vandrer til slimhinnen og angriper viruset lokalt.

Etter at infeksjonen er bekjempet, blir immuncellene liggende i slimhinnen for å beskytte mot et nytt virusangrep.

Én type immunceller kan drepe virusinfiserte celler direkte, og en annen type immunceller produserer store mengder antistoffer som hele tiden «pumpes» ut på slimhinnens overflate og legger seg som en film i neseslimet. Disse antistoffene vil binde seg til virus og hindre at det infiserer cellene i slinhinnen.

Liten beskyttelse til de øvre luftveier

Dagens vaksiner mot covid-19 settes med en sprøyte i overarmsmuskelen. Dette fører til at immuncellene sentralt i kroppen produserer store mengder antistoffer som kan måles i blodet.

Disse immuncellene vandrer i liten grad til luftveisslimhinnen og gir derfor liten beskyttelse til de øvre luftveier.

Dette kan forklare hvorfor selv fullvaksinerte personer kan få øvre luftveisplager.

Derimot ser det ut som fullvaksinerte er godt beskyttet mot lungebetennelse som kan gi alvorlig sykdom.

Slimhinnene går ikke helt ned i lungene, og lungevevet blir beskyttet av immunforsvaret i blodet. Derfor vil virus som kommer helt ned i lungevevet, effektivt bli bekjempet av immunceller og antistoffer som kommer fra blodbanen.

Sprøytefri vaksinering mot covid-19

Flere farmasøytiske selskaper og forskningslaboratorier prøver for tiden ut vaksiner som administreres ved hjelp av en nesespray.

Influensavaksine gitt med nesespray har vist meget god effekt, noe som tydelig viser at vaksinering gjennom nesen kan forebygge luftveisinfeksjoner.

Ikke bare vil en nesevaksine effektivt beskytte de øvre luftveier. Antistoffene som ligger i neseslimet, vil også stoppe virus før det trekkes ned i lungene og vil derfor hindre utvikling av lungebetennelse.

En annen viktig egenskap ved en effektiv vaksine er at den gir langvarig beskyttelse. Dagens covid-19-vaksiner synes ikke å ha denne egenskapen. Antistoff-konsentrasjonen i blodet faller raskt, og man blir anbefalt én eller flere booster-doser innenfor relativt kort tid for å opprettholde effekten.

Vårt laboratorium har vist at immuncellene i slimhinnen kan leve veldig lenge. Ved å bruke avanserte målemetoder har vi demonstrert at slimhinnenes immunceller kan produsere virus-spesifikke antistoffer i flere tiår.

Immunforsvaret i slimhinnen synes derfor å være ideelt egnet for å gi langvarige vaksine-responser.

Bli supplement eller overta

Det er derfor grunn til å håpe at covid-19-vaksiner gitt som nesespray kan bli et supplement til eller overta for dagens vaksiner i nær framtid.

I tillegg til den immunologiske responsen vil sprøytefri vaksinasjon redusere antallet alvorlige bivirkninger og bedre tilgjengeligheten for vaksinering til de deler av verden som har et dårligere utbygget helsevesen enn det vi har i Norge.

De tre innleggsforfatterne er med i en forskningsgruppe som studerer immunforsvaret i slimhinnene. Gruppen ledes av Frode Jahnsen.