Faren er ikke over i USA

Hilde Restad Førsteamanuensis, Oslo Nye Høyskole

Hilmar Mjelde Seniorforsker, Norce

Nå nettopp

Utviklingen i det republikanske partiet startet før Donald Trump, ellers ville ikke det partiet godtatt ham som sin kandidat i 2016, skriver innleggsforfatterne.

USAs store utfordring er at det republikanske partiet ikke lenger holder stand.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt tilsvar til vår kronikk «Demokratiet kan bryte sammen i USA. Norge må være forberedt» hevder Andreas Hardhaug Olsen at «Som vanlig handler det om Trump og korrumperte republikanere. Ingenting annet.»

Da har han ikke lest de første to tredjedelene av kronikken, som ikke handler om Trump. De handler om amerikansk politisk historie og utviklingen til de to politiske partiene, især deres forhold til valglovgivning.

Vi har derimot lest hele innlegget til Olsen. Han skulle ønske at vi heller gjorde et «forsøk på å si hvorfor vinden blåser i republikanske seil.» Det er selvsagt interessant å se på hvorfor mange amerikanske velgere fortsatt støtter et i økende grad radikalisert republikansk parti. Men nå ønsket vi altså å henvende oss til norske politikere som jobber med utenriks- og sikkerhetspolitikk for å understreke alvoret i at Norges viktigste sikkerhetspolitiske allierte er i demokratisk tilbakegang.

I disse dager er det sensurtid. Vi håper våre studenter leser Olsens innlegg, som er en studie i hvordan ikke argumentere. Hoveddelen av kronikken er en demonstrasjon i «what-aboutism», altså i å skifte tema og si «ja, men hva med dette her» heller enn å holde seg til tema og komme med relevante motargumenter. Hoveddelen av Olsens innlegg handler nemlig om alt det demokratiske partiet (visstnok) har gjort siden 2016.

Faktum forblir at til tross for alt det kritikkverdige det demokratiske partiet gjør og sier, så holder partiet seg i all hovedsak innenfor det liberale demokratiets spilleregler.

USAs store utfordring er at det republikanske partiet ikke lenger holder stand. Den nativistiske ideologien og retorikken, Trumps forsøk på selvkupp, som partiet ikke har holdt han ansvarlig for, samt tuklingen med valglovene er de mest opplagte eksemplene på dette.

Dette er en utvikling som startet før Trump, ellers ville ikke det republikanske partiet godtatt ham som sin kandidat i 2016. Dette er noe alle som bryr seg om USA, må forholde seg til.