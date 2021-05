Lene Hval

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære klasseleder 9c.

Da ser det ut som vi fullvaksinerte i risikogruppe 4 xu (høysensitive med underliggende kryssintoleranser, delt omsorg og alvorlig ettervekst) får koronapass og endelig kan dra karantenefritt til Marbella.

Juhu! Casa Nora here we come!

Jammen på tide. Vi begynte faktisk å bli ganske lei hytta på fjellet. Stirre inn i de samme håndlaftede tømmerveggene dag ut og dag inn. Ikke et vondt ord om snødekte tinder, men det er jo ikke akkurat bare å sveipe til høyre som vi er vant med.

Du må sørge for ull innerst og Fusalp ytterst og blir ikke nødvendigvis varm om hjertet av den grunn. Og det var jo et lite øyeblikk vi trodde vi måtte sitte «Hvasser-faste» hele ferien ... Joda. Norge er vakkert, men når det gjelder badetemperaturer, er vi ikke akkurat best i klassen.

Du skjønner kanskje hvor jeg vil hen? Nettopp, ungdommene våre.

De er jo langt bak i vaksinekøen og må derfor holde seg hjemme i sommer. Heldigvis har vi gode au pairer som mer enn gjerne tar en for laget og disker opp med vårruller og/eller myker opp i stive Fortnight-skuldre.

I motsetning til «visse andre» som har sluppet unna både hyttekontor og foreldremøter, som praktisk talt har stirret tomt inn i en svart zoomskjerm i snart ett år ... (som man roper på Zoom får man svar, sier et gammelt pandemiord).

Derfor, siden dere likevel sitter der på vaksinegjerdet og venter: Hva med å tromme sammen en liten RL-leirskole-ish for dem som har foreldre (og besteforeldre) som skal utenlands i sommer?

Det trenger ikke å være store greiene. Ungdommene er jo ganske dårlig vant etter ett år under dynen. For beklager å måtte si det, men det er der de har vært. Lille-Lerche, Iver Ralph og alle de andre, de to første timene. Deretter har de tatt midttimen i dusjen før de har sett seks episoder (minst) av Friends mens au pairene har skrevet nynorsk diktanalyse. Eller regnet blå oppgaver.

Tips: Dere kunne for eksempel droppet denne glorete trafikklysmodellen og satt skolen på rosa nivå #lavbluss? Litt sånn dempet og sommerlig, og ikke minst, kjempelekkert til grå og skjermblekede ungdommer.

Pst! Tar gjerne med en cava fra taxfree. Klem, Nora.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.