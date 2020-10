Kort sagt, fredag 9. oktober

Plump anmeldelse av Seltzers «UXA»

Det er ikke måte på hvor plump og unyansert NRKs nye dokumentarserie UXA – Thomas Seltzers Amerika er, ifølge Aftenpostens anmelder. Etter mitt syn er det ikke slik.

Jeg tenker da på første episode, som ble sendt onsdag. Hovedpoenget var å se på «den amerikanske drømmen»: Jobber du hardt, vil du komme opp og frem, i alle fall vil det gjelde barna dine. Hvordan er det med denne drømmen, som forestilling og samfunnskontrakt?

Programleder Thomas Seltzer kretset rundt og belyste dette på ulike måter. Drømmen er egentlig knust. Folk flest kan ikke lenger oppnå det de gjorde for et halvt århundre siden. Hva skjer når folk oppfatter at det som var en kontrakt som mye av samfunnslivet hviler på, ikke lenger er noen kontrakt? Hva skjer da?

Dette ble belyst mer generelt, for eksempel i Detroit, og mer konkret i skjebnen til familien i Texas. Dette ble belyst ved intervjuer med kone, mann og sønn. Familien levde fra hånd til munn. Arbeidsløsheten og regningene var en mare. Fortsatt hadde de troen på Amerika, på at det skulle gå. Men hva skjer når også deres drøm glipper?

Det var en grei og grundig fremstilling av et fundamentalt forhold i USA. Var det noe som var plumpt og unyansert, så var det Aftenpostens anmeldelse.

Tom Christophersen, Hakadal

Integrasjon er en toveisgate

Jeg liker ikke religiøse debatter. De gir meg ubehag. Som de gjentatte samtaler om «ytringsfrihet» mens Sian uttrykker sitt hat og prøver å brenne Koranen.

Det er så mange debatter om integrering. En innvandrerkvinne som gifter seg med en norsk mann, er integrert nok. Man må være flytende i norsk for å være integrert i arbeidsstyrken. Endelig flink i norsk, men dialekten er litt innvandrer-ish.

Integrasjon er en toveisgate. Innvandrere kommer til Norge med store drømmer, jobber hardt og betaler skatt som gir dem store fordeler. De lærer språket, assimilerer seg i den lokale kulturen. Og sakte blir det en vakker blanding av begge kulturer, der de nye «norske» generasjonene med innvandrerbakgrunn både identifiserer seg som norske og elsker landet som de har sine røtter i.

Den 18-punkts handlingsplanen mot diskriminering av muslimer, lansert av statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V), er fylt med løfter. Den søker å forstå, beskytte, legge til rette for og spre bevissthet om muslimsk identitet i det norske samfunnet. Den vil skape et rom for kunnskap og empati for et mindretall som møtes med økende marginalisering og diskriminering. Dette er en viktig plan, der tilnærmingen til integrering er å skape en helhetlig dialog og ikke en ensidig prosess som må skje på en kvantifiserbar måte.

Ved å lære om hverandre kan vi vokse sammen for å bygge et mangfoldig og sterkt Norge.

Mahreen Durrani, sosialantropolog