Fredheims feilaktige fortelling om fryktkultur i Oslo-skolen

Simon Malkenes Forfatter av «Det store skoleeksperimentet»

25 minutter siden

Simon Malkenes har deltatt aktivt i debatten om striden i Oslo-skolen. Her svarer han tidligere områdedirektør og fagopplæringssjef Bente Fredheim (bildet). Foto: Tor G. Stenersen

Det er mangler i Bente Fredheims innlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tidligere områdedirektør og fagopplæringssjef i Utdanningsetaten i Oslo, Bente Fredheim, påsto mandag i et Facebook-innlegg at jeg «ikke har funnet faktiske feil» i hennes innlegg i Aftenposten. Hun takker meg for at jeg «på denne måten (har) kvalitetssikret hennes innlegg». Det er feil. Her er noen mangler:

Fredheim nevner ikke at hun var aktør i e-postutvekslingen mellom direktører sommeren 2018 der hun påsto at arbeidsmiljøundersøkelsen i Utdanningsetaten var rettet mot direktør Astrid Søgnen. Denne påstanden fører frem til varselet mot utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i september 2018 og gjentas i selve varselet.

Fredheim sympatiserer med Søgnens påstand om «menneskelig belastning» fra høringen der Søgnen gikk til frontalangrep på Thorkildsen og hevdet at «saken var konstruert». Hun nevner ikke at Søgnen selv leide inn Norges fremste arbeidsrettsadvokat, Jan Fougner, til å fremforhandle at direktørlønnen på 1,5 millioner kr skulle beholdes frem til fylte 70 år. Og at skattebetalerne fikk advokatregningen på over 400.000.

Fredheim undergraver de ansattes slakt av ledelsen i Utdanningsetaten som PWC fant. Å hindre undersøkelsen synes å være hovedmotivet i den egentlige fortellingen om direktørenes forsøk på å fjerne byråden som avdekket fryktkultur og kontrollregime, som bekreftet Søgnen-varselet fra 2014 og dokumenterte direktørenes forsøk på å sabotere undersøkelsen.

Ved å være selektiv viser ikke Fredheim «redelighet og respekt i fortellingen» hun forsøker å lage. Det bekrefter Søgnens toppledergruppes selvforståelse (som også PWC-undersøkelsen dokumenterer) om at alt var i skjønneste orden, en fortelling Fredheim forsøker å gjenta i sitt innlegg.