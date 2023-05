Morgendagens sykehusbehandling krever nye bygg i Oslo

Seks prosjekter vil samlet gi et betydelig bedre sykehustilbud for pasientene, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonen viser hvordan det nye sykehuset på Gaustad vil kunne se ut.

Å kullkaste dagens planer vil gi store forsinkelser og svekke sykehustilbudet. Det fortjener hverken Oslo, regionen eller landet.

31.05.2023 13:22 Oppdatert 31.05.2023 13:39

Aftenposten-spaltist Knut Olav Åmås omtaler i sin lørdagskommentar planene for Oslo universitetssykehus (OUS): «Monstersykehuset må stoppes.»

OUS har landets eldste og mest nedslitte sykehusbygg. Seks prosjekter – ny storbylegevakt på Aker, Nye Radiumhospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri på Ila, Livsvitenskapbygget, Nye Rikshospitalet og Nye Aker – utgjør en helhet som samlet vil gi et betydelig bedre sykehustilbud for pasienter i Oslo, regionen og landet.

Åmås omtaler tre av disse og forholder seg i praksis kun til Nye Rikshospitalet, som han omtaler som «monstersykehuset».

Tre begrunnelser for nye sykehus

Gamle, dårlige og spredte bygg blir erstattet med nye og moderne.

Parallelle regionale spesialfunksjoner som i dag ivaretas på både Rikshospitalet og Ullevål, samles på ett sted. Samling styrker kvalitet, fagmiljøer, forskning og utdanning. Rikshospitalet og Ullevål ligger med 2–3 kilometers avstand. Rasjonell bruk av spesialistkompetanse er nødvendig for å sikre gode sykehustjenester i hele landet.

Styrket lokalsykehustilbud i Oslo i tråd med befolkningsveksten. Det bygges for en kapasitet som er nær en tredjedel større enn i dag.

Grundig utredet over mange år

Det har lenge vært erkjent at OUS trenger nye bygg. Dagens bygningsmasse på Ullevål er til dels er fra kong Oscar IIs tid og med forventet vekst i behov.

Spørsmålene har derfor vært: Hvor skal vi bygge? Skal vi fortsette med to regionsykehus og i tillegg bygge et nytt lokalsykehus på Aker, eller skal vi samle regionsfunksjonene på ett sted?

Og ved samling: Skal vi bygge videre på dagens Rikshospital som har ca. 200.000 kvadratmeter relativt ny og konsentrert bygningsmasse, eller på Ullevål som har ca. 100.000 kvadratmeter relativt nye bygg, men som er spredt på området?

Å samle spesialfunksjonene på Ullevål og samtidig bygge tilstrekkelig kapasitet vil være dyrere enn dagens vedtatte løsning

Dette har vært grundig utredet over mange år. Konklusjonen ble tatt av daværende helseminister Bent Høie (H) 16. juni 2016. Da ble dagens modell vedtatt i foretaksmøte. Disse planene ble bekreftet av den sittende regjering i Hurdalsplattformen.

Stortinget har tatt opp planene for OUS i om lag 50​ saker siden 2018, inklusive representantforslag siste gang 16. mai i år. Hver gang har konklusjonen vært den samme: De vedtatte planene opprettholdes. Vi gjennomfører nå det oppdraget våre politikere har gitt oss.

Fremtidens løsninger

Moderne sykehusdrift krever gode logistikkløsninger og ny teknologi og infrastruktur. Ved samling av spesialfunksjoner i moderne bygg vil veksten i behovet for helsepersonell bli mindre, slik Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» (NOU 2023: 4) påpeker behovet for.

Åmås hevder bygging på Ullevål vil være en rimeligere løsning.

Bygger man mindre, kan det bli rimeligere. Men forutsetningen er da enten at vi ikke får samlet spesialfunksjonene, eller at vi ikke får den økte kapasiteten som kreves, når OUS skal overta ansvaret for bydeler i Groruddalen fra Akershus universitetssykehus.

Å samle spesialfunksjonene på Ullevål og samtidig bygge tilstrekkelig kapasitet vil være dyrere enn dagens vedtatte løsning.

Komplett akutt- og traumesykehus

OUS driver med omstilling og effektivisering. Sykehuset må få mer helse ut av hver krone, slik også forventningen er til alle andre offentlige virksomheter.

For OUS’ del har de seks prosjektene en styringsramme på ca. 55 milliarder kroner. Det er en stor sum. Helse sørøst og OUS legger en betydelig innsats i å gjennomføre dette på en god måte.

Vi gjennomfører nå det oppdraget våre politikere har gitt oss

Beløpet må ses i sammenheng med OUS’ årsbudsjett på 29 milliarder kroner og Helse sørøsts årsbudsjett på 100 milliarder.

Alle er enige om at dette blir økonomisk krevende. Alle utredninger som er gjort av summen av fremtidig investeringsbehov og drift, viser imidlertid at alternative utbyggingsplaner ville være enda mer økonomisk krevende.

Økte behov som følge av økt opptaksområde, befolkningsvekst og en aldrende befolkning gjør at akuttfunksjonene må styrkes og utvides.

Nye Rikshospitalet blir et komplett akutt- og traumesykehus for hele regionen. Nye Aker får også fullverdige akuttfunksjoner.

Åmås er bekymret for at tomten på Rikshospitalet er for trang for senere behov. Vedtatt reguleringsplan på Rikshospitalet omfatter muligheter for å etablere nye sykehusbygg på 100.000 kvadratmeter mer enn det som nå er vedtatt gjennomført.

En helhet

Målet er at de seks prosjektene på 2030-tallet vil utgjøre en helhetlig ramme for enda bedre pasientbehandling, forskning og utdanning.

Beredskap, klima og økonomi er premisser for driften i de nye byggene (Utviklingsplan 2040 – Oslo universitetssykehus).

«Å bygge nye sykehus er ekstremt komplekst, og mye kan gå galt. Men man må nesten gjøre det likevel.» Sitatet samstemmer vi gjerne i, men det tilhører ikke oss. Det er blant konklusjonene i Aftenpostens lederartikkel 8. april 2022 med tittelen «Riktig å gå i gang på Gaustad».

Åmås er ikke enig i dette. Vi vet ikke hvor Åmås har søkt kunnskap. Å kullkaste dagens planer og begynne planleggingen på nytt vil gi store forsinkelser og svekke sykehustilbudet. Det fortjener hverken Oslo, regionen eller landet.