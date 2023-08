Fangst og lagring av CO₂ er riktig for Melkøya

Publisert: 23.08.2023 23:00

På lederplass 10. august støtter Aftenposten regjeringens vedtak om å gi Equinor kraft fra land. Det vil gi dyrere strøm, mindre næring og store naturinngrep.

Det er feil at utslippskutt gjøres best gjennom elektrifisering av Melkøya. Det finnes et samfunnsøkonomisk bedre alternativ som ikke har alvorlige negative konsekvenser.

Elektrifisering er ofte riktig, men helt feil på Melkøya. I Nord-Norge vil elektrifisering med kraft fra land innebære et så stort kraftbehov at det vil øke strømprisene og gå ut over all annen næringsutvikling. Kun Equinor vil kunne sikre seg nødvendige kraftmengder.

Som et alternativ la Venstre frem stortingsforslag i fjor og i år om å gjennomføre utslippskutt med fangst og lagring av CO₂ fra gasskraftverk. Forslaget kutter opp mot 850.000 tonn CO₂ på Melkøya og åpner for større utslippsreduksjoner ved ny fornybar kraftproduksjon i nord.

Istedenfor løsningen som er best for folk i nord, prioriterer regjeringen å dekke Equinors enorme kraftbehov med de store og konfliktfylte naturinngrepene det innebærer. I høst blir det avgjørende at Stortinget holder fast ved vedtaket om å foreta en egen vurdering av fangst og lagring av CO₂ på Melkøya.

I 2014 var Venstre en pådriver for kraft fra land for Johan Sverdrup-feltet.

Behovet for kraft er imidlertid for stort til at det kun kan brukes kraft fra land. På Melkøya og utenfor Vestlandet må det tas i bruk fangst og lagring av CO 2 fra gasskraftverk. Samtidig trengs mer energiøkonomisering og flere prosjekter med flytende havvind som tar ned behovet for kraft fra land.

Aftenposten mimrer om Venstres kakefest i 2014 for elektrifisering og utslippskutt. Nå er festen avbrutt av regjeringen som avviser fangst og lagring av CO 2 .

Regjeringen bytter ut kake med høye strømpriser, mindre næring, mer konflikt og naturinngrep. Det gir ingen mening og må stoppes.

Ola Elvestuen,

Venstre