Feil på feil om sykehus i Innlandet

26.04.2023 01:00

Overlege Håvard Njå skrev 12. april om Mjøssykehuset.

Kvaliteten på fremtidens sykehusbehandling vil handle om riktig og nok kompetanse. I diskusjonen om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet vil nettopp rekrutteringsevnen være avgjørende.

I en tid hvor Innlandet sliter med å rekruttere fagutdannet helsepersonell, legger Helse sørøst (HSØ) opp til å etablere to akuttsykehus (Lillehammer og Moelv) med bare tre mils avstand i et fylke på størrelse med Danmark.

Det er naturlig å trekke konklusjonen at et sykehus som gir opptil 120 kilometer pendlervei for mange, vil rekruttere dårligere. Asplan Viak skriver i en utredning til HSØ at «dette vil svekke rekrutteringsevnen i en situasjon der vi forventer utfordringer med fremtidig rekruttering». Det bør lyttes til.

I en undersøkelse fra Sykehuset Innlandet svarer 2000 ansatte at de vurderer å slutte. De svarer også at arbeidsreise og hverdagslogistikk er de viktigste enkeltfaktorene i arbeidshverdagen.

Å gjennomføre tidenes sykehussentralisering er ikke veien å gå dersom målet er et godt sykehustilbud for alle.

Lillian Skjærvik, ordfører, Elverum kommune

Einar Busterud, ordfører, Hamar kommune