Ja, vi må hegne om demokratiet. Men demokratiene står også overfor noen store problemer.

Professor Bernt Hagtvets kronikk på nyttårsaften oppsummerer hvorfor vi må hegne om demokratiet. Individenes friheter og rettigheter er styrket på bekostning av stat og kapital de siste 200 årene. Kronikken er som å lese Francis Fukuyamas bok «The End of History and the Last Man» fra 1992, der han mener at de liberale demokratiene har brakt oss til historiens endepunkt med hensyn til politiske systemer.

Men det 21. århundrets politiske systemer må løse større problemer. Her er noen av dem:

Klima- og naturkrisene risikerer å underminere det moderne samfunnet. Klimaendringer og ødelegging av natur går hånd i hånd med store selskapers ønske om full kontroll over våre felles biologiske- og mineralressurser. Oppfølgingen av FNs avtaler er basert på frivillighet.

Demokratienes prinsipp om rett til selvbestemmelse for individer og stater trumfer effektive kollektive tiltak. Resultatet kan bli globalt kaos og «klimadiktaturer».

Atomtrusselen. Den brutale krigen i Ukraina har minnet oss på at freden ikke må tas for gitt. Hagtvet har sikkert rett i at demokratiet er det beste bolverk mot krig. Men det er alvor nå: Russlands president Vladimir Putin truer med bruk av atomvåpen, og risikoen for at noe kan gå galt, er stor.

Demokratiene har ikke klart å fjerne denne eksistensielle trusselen på tross av at alle er enige om at vi ikke vil ha slike våpen. Dette må være en hovedoppgave for demokratiene – også for Nato.

Økende økonomiske og sosiale forskjeller. Ja, demokratiet har gitt individet nye muligheter til å bedre sine kår samtidig som demokratiets legitimitet hviler på sosial rettferdighet. De liberale demokratienes samboere er kapital og marked. Alles skjebne er avhengig av at man finner den rette balansen i ekteskapet.

Men hva skjer når de sosiale og økonomiske forskjellene nå øker både i Vesten og internasjonalt?

Global fattigdom skaper stor bitterhet og fremmedgjøring overfor lokale myndigheter og våre demokratier.

Flyktning- og migrantkrisen. I 2022 var det for første gang mer enn 100 millioner flyktninger og fordrevne verden over. Midlene vi stiller til disposisjon, hjelper mange, men er ikke tilstrekkelige. Utviklingen går den gale veien.

De vestlige demokratiene må finne felles løsninger i en røff global virkelighet.

Hva gjør vi hvis økosystemer og den politiske orden virkelig kollapser i øst og sør og store horder av migranter strømmer nordvestover?

Globalisering og flernasjonalt samarbeid. Demokratiene samarbeider aktivt gjennom FN og andre flernasjonale organisasjoner for å løse globale utfordringer. Men dette er veldig krevende, dels fordi oppfølgingen av avtaler er frivillig.

Fornuftige resolusjoner og tiltak i FNs organer motarbeides dessuten av diktaturer. Enda verre er det med Sikkerhetsrådet, der stormaktene kan legge ned veto mot nødvendige vedtak. FN fremstår som handlingslammet når Russland går til krig mot et naboland. Det virker nesten umulig å reformere FN.

Den mest vellykkede organisasjonen så langt er EU, som søker funksjonelle kompromisser mellom frivillighet, konsensus og flertallsstyre for å løse krevende spørsmål.

EU går foran i arbeidet med å tøyle de multinasjonale selskapenes uhørte skattefriheter og andre privileger, i miljø og klimaarbeidet, flyktning- og migrantkrisen og mye annet.

Demokrati versjon 2.0?

De liberale demokratiene er utfordret både innenfra og utenfra. Mange ikke-vestlige land finner andre forbilder i stabile stater med rask vekst, som Singapore og de arabiske golfstatene. Og de søker tettere samarbeid i sine egne regionale organisasjoner, som Den afrikanske union (AU) og Asean. Deres foretrukne økonomiske samarbeidsparter er Kina.

Hvis ikke de liberale demokratiene kommer resten av verden bedre i møte for å finne løsninger på globale utfordringer, står vårt demokratiprosjekt i fare.

Kanskje må demokratiene akseptere mer overnasjonalitet og kapital og marked sterkere reguleringer i en bedre regionalt og globalt organisert verden?

Kanskje må vi også gi avkall på noen av våre hellige prinsipper fra den første demokratikampen?