Det er på høy tid at det nå kommer en grunnrenteskatt

Helt frem til 2002 ble nye konsesjoner i oppdrettsnæringen tildelt gratis, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbildet er tatt i en annen sammenheng.

Lakseoppdretterne har tjent seg rike fordi det er en beskyttet næring som har fått bruke fjordallmenningene gratis.

25.06.2023 20:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Regjeringspartiene har nå fått til et forlik med andre partier om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Skattesatsen blir 25 prosent, og det er en skatt som kommer i tillegg til den vanlige bedriftsskatten.

Dette kan være slutten på en lang politisk runde som startet med den offentlige utredningen «Skattlegging av havbruksvirksomhet» (NOU 2019:18).

Flertallet i dette utvalget foreslo en grunnrenteskatt med en langt høyere sats, men forslaget ble med en gang lagt død av Solberg-regjeringen, som hadde bestilt utredningen.

Naturlige fortrinn for oppdrett

Det produseres nå over 1,5 millioner tonn oppdrettslaks i året i Norge. Dette er enorme mengder. Til sammenligning er verdens årlige totale fangst av villfisk 90 millioner tonn.

Norsk lakseoppdrett har en dominerende stilling på verdensmarkedet. Det skyldes at Norge har naturlige fortrinn for oppdrett av laks. Naturressursen er skjermede fjordallmenninger med gode strømforhold og oksygenrikt vann.

Disse allmenningene er det knapphet på, og det kreves konsesjon for å drive.

Denne direkte reguleringen og konsesjonsbestemmelser har gjennom hele næringens historie begrenset produksjonen. Dette har vært helt nødvendig for å kunne drive forsvarlig.

Nye konsesjoner tildelt gratis

Helt frem til 2002 ble nye konsesjoner i oppdrettsnæringen tildelt gratis. Det kom da en konsesjonsavgift, men som var betydelig lavere enn markedsverdien av konsesjonen.

Og dette er også stort sett situasjonen i dag. De bedriftene og eierne som har fått konsesjon, har derfor nytt godt av begrenset ny produksjonskapasitet og nye konkurrenter.

Og fordi etterspørselen og prisen på oppdrettslaks har vært svært høy de siste årene, har fortjenesten også vært svært høy.

Beskyttet av staten fra konkurranse

Når det er høy profitt i en bransje, vil nye bedrifter normalt komme inn og øke tilbudet og dermed redusere markedsprisen og profitten for de eksisterende bedriftene.

Det er dette som skjer i industriproduksjon. Men det skjer ikke i lakseoppdrett, fordi det er naturgitte begrensninger og konsesjonskrav.

I oppdrettsnæringen høstes det dermed en ekstra profitt, kalt grunnrente.

Grunnrenten skyldes derfor ikke at lakseoppdretterne og bedriftene her er spesielt dyktige, men fordi de er beskyttet av staten fra konkurranse via konsesjonssystemet.

«Forurenser skal betale»-prinsippet må gjelde

Lakseoppdretterne har tjent seg rike fordi det er en beskyttet næring som har fått bruke fjordallmenningene gratis.

I tillegg er det også slik at oppdrettsnæringen betaler lite eller ingenting for skader og kostnader som påføres andre.

Rømming fra merdene har i mange år vært et stort problem.

Stor skade har også skjedd gjennom luseproblemet, hvor lakselus fra merdene overføres til utvandrende vill smålaks (smolt) og øker dødeligheten her.

Det er på høy tid at det nå kommer en grunnrenteskatt. Men neste trinn må være at «forurenser skal betale»-prinsippet også blir gjort gjeldende for lakseoppdretterne.