Norsk Kjernekraft skal anskaffe moden teknologi

19.06.2023 23:00

Historiker Lars Borgersrud er i sitt svar i Aftenposten 17. juni nysgjerrig på hvilken teknologi Norsk Kjernekraft AS skal bruke. Svaret er vannkjølte reaktorer av typen «generasjon 3+», som ifølge EUs vitenskapspanel er den tryggeste energikilden som finnes. Det er velkjent teknologi som bruker normalt anriket uran som brensel.

Vi skal kjøpe reaktorer som er blitt godkjent i andre land. Det gjør det enklere å oppfylle vilkårene for konsesjon etter atomenergiloven. Tilsvarende skal vi kjøpe standardiserte lagre for avfall.

Borgersrud er i likhet med oss opptatt av at man må hindre spredningen av atomvåpen. Kompetansen, lovverket og tilsynsordningene for kjernekraft er de beste verktøyene for å forstå verden rundt oss og sikre at nukleært materiale ikke kommer på avveie. Kjernekraft er derfor viktig – ikke bare for klima, naturvern og energi – men også for atomsikkerhet.

Det at landet ikke har hatt kjernekraftverk før, har for øvrig ikke hindret Norge i å skaffe høyanriket uran. Borgersrud må gjerne ta direkte kontakt med oss for raskere og mer utfyllende svar.

Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft