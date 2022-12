I år blir det jul også for løsarbeiderne

I sitt innlegg i Aftenposten 3. desember påstår Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel at de foreslåtte innstrammingene i innleiereglementet vil ta jobben fra tusenvis av mennesker. For mange av Fellesforbundets medlemmer er dette ren provokasjon.

Bemanningsbransjen har gjennom to tiår gitt grobunn for løsarbeid, nulltimerskontrakter og usikre arbeidsvilkår – på bekostning av faste hele stillinger og direkte ansettelser.

Tillitsvalgte forteller om byggeplasser der man henter inn leiearbeidere til å ta de tyngste jobbene, uten å måtte ta kostnadene når de blir syke eller skadet. Dokumentasjon fra både Arbeidstilsynet og Sintef viser at denne typen løse tilknytninger øker risikoen for skader og ulykker. Produktiviteten har sunket, sikkerheten er blitt dårligere, og bedriftene sliter tungt med å rekruttere ungdommer.

Stortinget vedtar nå lov- og forskriftsendringer som vil gi flere faste, hele stillinger direkte i bedriftene og redusere unødvendig innleie.

Kaltenborn advarer om at det vil bli vanskelig for dem som nå er innleide, å få seg en jobb. Løsningen er enkel: Bedriften de jobber for, kan ansette dem direkte i stedet for å gå via et bemanningsbyrå. Flere av de store entreprenørene er allerede i full gang med å øke egenbemanningen. I høst kunne vi blant annet lese om selskapet Hent, som har ansatt 137 personer i faste stillinger bare i år.

For Fellesforbundets medlemmer gir det langt bedre forutsigbarhet å være ansatt i bedriftene de faktisk jobber for. Da er man med på laget, man kan organisere seg, og man kan bidra til at hensyn til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt, gjennom blant annet å ha verneombud.

De nye innstrammingene vil ha mye å si for norske arbeidsplasser: Arbeidstagerne vil bli tryggere, og flere vil vite at de har en jobb å gå til rundt neste sving. Endringene vil fremme produktivitet og et organisert arbeidsliv.

Dette er ikke en julegave bare til leiearbeiderne, men til hele det norske arbeids- og samfunnslivet.

Jørn Eggum, forbundsleder, Fellesforbundet