En dypt foruroligende påstand om vestlige lands våpenstøtte til Ukraina

Har Julie Wilhelmsen innsikt i noe som har gått alle andre hus forbi?

Publisert: 15.08.2023

I en Aftenposten-kronikk 12. august vender Fritt Ord-prisvinner Julie Wilhelmsen tilbake til det hun forstår som den «brysomme kompleksiteten» i Russlands invasjon av Ukraina. Nye påstander om «våre forenklinger» fremmes, uten at det er klart hva som er «vårt», og om det er slik at «noen» forenkler.

Et spørsmål er nødvendig: Er det noen grunn til å tro at Wilhelmsen har innsikt i noe som har gått alle andre hus forbi?

Hun unngår for eksempel å nevne dilemmaene Natos generalsekretær Jens Stoltenberg står oppi. Allerede tidlig i konflikten uttrykte Stoltenberg fortvilelse over ikke å kunne «gi Zelenskyj det han ba om».

Hun utelater også at Stortinget har bestemt at Norge vil gi økonomisk støtte til Ukraina over fem år (inkludert våpenstøtte).

Så hva er det Wilhelmsen ber «oss» om å vurdere?

Et moralsk ansvar?

Det virker som hun mener at a) Vesten har et slags «moralsk» ansvar for at Russland angriper sivile mål i Ukraina, og b) at dette «moralske» ansvaret for å sikre fred nå tilsynelatende er jevnere fordelt enn tidligere.

Som hun skriver: «All den tid deres [vestlige land] våpenstøtte er avgjørende for Ukrainas motstandskamp, har de et ansvar for å ta i betraktning den økende prisen Ukrainas folk og land betaler.»

Dette er en dypt foruroligende påstand. Vestlig støtte til Ukraina gis jo fordi Ukraina ville ha betalt en enda større pris om den ikke var blitt gitt.

Nato-toppmøtets erklæring fra juli i år og G7-landenes slutterklæring om bilateral økonomisk og sikkerhetspolitisk assistanse til Ukraina er basert på dette. Og det premiss som ligger til grunn for vestlig solidaritet, er forankret i FN-paktens paragrafer 2–4 og 51 og i Ukrainas rett til selvforsvar.

Ingen «lettvinte antagelser»

Sivile er beskyttet av internasjonal lov og rett. Inntil 2014 ble det tatt for gitt at ingen europeisk stat ville starte erobringskrig mot et naboland, i strid med FN-pakten og den europeiske sikkerhetsorden slik den er forankret i OSSE-dokumenter (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Dette endret seg med Russlands invasjon og så folkerettsstridige annektering av Krymhalvøya. Etter 2022 er igjen disse prinsippene brutt. Og det på en måte som vi Europa ikke har sett siden erobringskriger fra 1939.

I forbindelse med markeringen av 500 dager for Russlands angrepskrig utstedte FN en rapport om de sivile tapene på ukrainsk side. Rapporten inneholder store mørketall, men antyder at 25.170 sivile er drept (9177) eller skadet. 500 av disse er barn.

Angrep skjer daglig. Et siste eksempel på dette ble nylig omtalt i Aftenposten.

Det er med andre ord ingen «lettvinte antagelser» som ligger til grunn for støtte til Ukrainas forsvar av eget territorium.

Det ukrainske samfunnet er avhengig av vestlig støtte.

I en undersøkelse gjennomført av forskningsinstituttet Info-Sapiens for Valref-prosjektet ser vi at der 61,4 prosent ukrainske respondenter i april 2022 mente at «Ukraina kan slåss selv, men trenger internasjonal støtte», mener bare 36,4 prosent dette i mai 2023.

Tilsvarende mente 34 prosent i 2022 at «Ukraina kan ikke kjempe i lang tid uten internasjonal støtte», mens tallet for 2023 er urovekkende 60,8 prosent.

Krigen tærer med andre ord på Ukrainas sivilsamfunn, og internasjonal støtte fremstår som enda viktigere.

Hva er konsekvensene?

Wilhelmsen mener å henvise til visse prinsipper og skriver at «vi [er] nødt til å se flere prinsipper i sammenheng og kalibrere bistanden deretter».

Men igjen et spørsmål: Er premisset om at «flere menneskeliv går tapt» knyttet til vestlig støtte?

Wilhelmsen burde ha sett at det er Russlands angrepskrig som dreper Ukrainas sivilbefolkning.

Man må spørre: Hva er konsekvensene av ikke å støtte Ukraina? Vil ikke russisk deportasjon av ukrainske barn til Russland fortsette? Vil ikke gjentatte overgrep mot sivilbefolkningen i okkuperte områder fortsette? Vil ikke Russland, oppmuntret av at ukrainske politikere kaster inn håndkleet, fortsatt kunne rykke frem og ta større deler av landet?

Det skulle vært interessant å høre Wilhelmsens syn, også på dette.