Kjetil Rolness vil blokkere folk som bruker latterfjes på Facebook. Hva er problemet med det?

02.02.2023 10:12

Usaklighet er dumt, men kansellering er et hakk verre, mener Kristoffer Gaarder Dannevig.

Dette er ikke verdens største sak, men en dråpe i kanselleringskulturbegeret.

Vi lever i en «cancel culture», sies det, der en blir utelukket fra det gode selskap om en uttrykker noe feil. Det siste tilskuddet til denne ukulturen kommer noe uventet fra selverlært «privatpraktiserende debattredaktør», og spaltist i Aftenposten, Kjetil Rolness.

Nylig kunngjorde han på Facebook at han ikke lenger vil godta lattefjesemojier som reaksjon i hans debattråder. Den som ikke føyer seg, vil bli blokkert.

Det høres kanskje latterlig ut, og noen tolker det nok ironisk. I alle fall humoristisk. For det står også at «Vittigper-er» som reagerer med latterfjes på selve kunngjøringen, også vil bli blokkert. Likevel har over 200 mennesker reagert på mest provoserende, eller fristende, vis.

Men Rolness insisterer på at dette er alvor. Å le av andres seriøse innlegg er å være et rasshøl, sier han. («Åndsfattige» og «drittsekker», legger Lars Gule til i tråden.)

Om det ikke er humoristisk, er det i alle fall noe paradoksalt.

Kjetil Rollness’ Facebook-side følges av omkring 41.000 mennesker. Ca. 2000 av dem har mulighet til å kommentere trådene.

For Rolness ønsker saklighet, og latteremojier er som regel usaklig hån, mener han.

Men å stemple andre som «rasshøl» hjelper neppe debattklimaet. Ei heller å blokkere de lattermilde. Folk som blir utestengt, synes muligens Rolness er «rasshølet». Dermed blir kommunikasjonen brutt. Og vi er ett steg nærmere ekkokamre.

Ekkokamre er dumt for den frie samtalen et demokrati trenger. Det mener Rolness òg. Men han ser kanskje ikke hvordan hans korstog for den gode sak virker mot sin hensikt, slik korstog ofte gjør.

Så er det ikke lett å sette en absolutt grense for saklighet, eller alltid å vite om folk ler ut av hån, komikk eller misforståelser. Uansett er det ofte «de andre» som går over grensen. Det er nok en og annen der ute som synes Rolness selv sleivsparker iblant.

Usaklighet er dumt, men kansellering er hakket verre.

Dette er ikke verdens største sak, men en dråpe i kanselleringskulturbegeret. Og en stor debatt om en liten emoji er jo litt moro. Og det skal jo den offentlige samtalen være.