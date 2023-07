De som risikerer å rammes av klasevåpnenes utilsiktede effekter, er ukrainske barn

Vi bør ikke belemre ukrainerne med våpen som kommer til å drepe ukrainske barn i fremtiden, skriver innleggsforfatterne. Avbildet her er ruiner etter et bombeangrep i fylket Dnipropetrovsk i juni i år. Vis mer

Vi er bekymret for hva klasevåpen vil gjøre utover slagmarken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Professor Torkel Brekke mener i Aftenposten 11. juli at ingen bør kritisere den amerikanske beslutningen om å gi klasevåpen til Ukraina. Hans argumenter er at klasevåpen på dette tidspunktet i krigen er rettferdiggjort ut fra en tankegang om nødvendighet, effektivitet, tap av liv på kort sikt versus lang sikt samt ukrainsk selvbestemmelse.

Det hele topper seg i en påstand om at det foreligger en slags «supreme emergency» hvor krigens spilleregler ikke lenger gjelder. Men krigens regler er nettopp et nødrettsregime. Det finnes ikke nødrettsbaserte unntak fra nødrett. Selv ikke i legitime forsvarskriger mot en aggressor, eller selv om krigshandlinger kategoriseres som krigsforbrytelser eller folkemord. Krigen i Ukraina er ikke «annerledes» i den forstand Brekke legger til grunn.

Udetonerte småbomber vil i praksis minelegge områder på vilkårlig vis

Vi deler Brekkes bekymring for ukrainske styrker som kjemper en eksistensiell forsvarskamp mot russiske aggresjonsstyrker. Men vi er også bekymret for hva klasevåpen vil gjøre utover slagmarken. Det vil si effektene for ukrainernes moralske overtak i krigføringen og de ukrainske barna som disse klasevåpnene vil drepe i fremtiden.

Senvirkningene gjør klasevåpen problematiske

Det er riktig at hverken USA, Russland eller Ukraina har sluttet seg til Klasevåpenkonvensjonen slik Norge og 110 andre land har gjort. Klasevåpen er forbudt å bruke, produsere, selge eller overføre for stater som har sluttet seg til konvensjonen. Ettersom ingen av partene her (USA og Ukraina) er bundet av konvensjonen, er overføring av disse våpnene altså i utgangspunktet lovlig.

Klasevåpen kan anvendes i samsvar med krigens regler for stridighetene i områder med begrenset sivil infrastruktur, for eksempel i operasjoner bak fiendens linjer.

Klasevåpen ble imidlertid forbudt nettopp fordi bruken sjelden vil være i tråd med reglene. Selv om man rammer kun militære mål i et angrep, er vurderingen av lovlige effekter ikke begrenset i tid. Det er senvirkningene som gjør klasevåpen særlig problematiske.

Områder minelegges på vilkårlig vis

Udetonerte småbomber vil i praksis minelegge områder på vilkårlig vis. Avhengig av jordsmonn kan de penetrere dypt ned i bakken og dukke opp først årevis senere.

Da er det gjerne sivile, og særlig barn, som finner dem, og bøter med livet. I Sørøst-Asia dreper fortsatt klaseammunisjon sluppet på 1970-tallet. Blindgjengere (en udetonert bombe) vil på sikt utgjøre et humanitært problem i Ukraina. De som risikerer å rammes av klasevåpnenes utilsiktede effekter, er altså ukrainske barn.

Klasevåpen er normalt kraftigere enn antipersonellminer. Som en lege har uttalt: «Tråkker du på en antipersonellmine, er du glad hvis du overlever. Detonerer du en «bomblet» (en bombe fra klasevåpen), er du glad hvis du ikke overlever». Klasevåpen er også farlige for egne styrker etter at en front er presset fremover.

For «skitne» til å bruke selv

Amerikanerne har selv forbud mot å benytte klasevåpen hvor blindgjengerraten er over 1 prosent. For våpnene som skal til Ukraina, har USA satt 2,5 prosent blindgjengerrate som øvre grense.

Opplysninger fra Pentagon tyder imidlertid på at feilraten på de klasevåpnene som skal til Ukraina er på minst 14 prosent. Skal vi bejuble at USA sender våpen til ukrainerne som er for ukontrollerbare med tanke på skade på egne soldater og sivil følgeskade, til at USA selv tillater dem?

Selv om overføring av klasevåpen fra USA ikke nødvendigvis er folkerettsbrudd fra USA eller Ukrainas side, vil bruken fort kunne bli det. Vi bør ikke belemre ukrainerne med våpen som kommer til å drepe ukrainske barn i fremtiden – våpen USA anser som for «skitne» til å bruke selv. Det er forbløffende at en professor i Norge oppfordrer til nettopp det.