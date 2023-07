Klaseammunisjon og Ukraina

I Aftenposten 11. juli skriver professor ved OsloMet Torkel Brekke: «Vi har ingen grunn til å kritisere avgjørelsen om å sende klaseammunisjon til Ukraina». Konklusjonen kan man være enig eller uenig i, men juridisk er resonnementet åpenbart galt når det baseres på at Ukraina er i en nødssituasjon.

I folkeretten er reglene for hvordan krigen skal utkjempes, de samme uansett situasjon. Bruk av klasevåpen er lovlig for blant annet Ukraina, men ulovlig for blant annet Norge, siden vi er parter i klasevåpenkonvensjonen av 2008. Det vil ikke utgjøre noen forskjell om vi angriper eller blir angrepet, eller om vi har lite igjen av annen ammunisjon.

I en etisk sammenheng forstår jeg Brekkes resonnement som en variant av prinsippet om at hensikten helliger midlet. Ikke alle vil være med på det. Fra offisielt norsk hold må det riktige være å si at vi har arbeidet for å forby slik ammunisjon, og det står vi fortsatt ved.

Arne Willy Dahl,

Generaladvokat (p.)