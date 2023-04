Å være transungdom i 2023 er ikke mote, men mot

13.04.2023 01:00

Som leder av Foreldre til transungdom i Sør håper jeg på fremgang ved å svare spaltist Kjetil Rolness på kommentaren «Tut og kjør med transtoget».

Lærer unger i barnehagen at man kan være hvilket kjønn man vil?

Rosa kompetanse tilbyr undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til voksne, ikke barn.

Er det en eksplosiv økning, særlig blant de som er født jenter?

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens’ (NBTK) årsrapporter viser disse tallene over antall henviste barn:

2016: 148

2017: 153

2018: 235

2019: 226

2020: 176

2021: 211

NBTKs årsrapport i 2021 viser dette: Kjønnsfordeling henviste barn: 63 (36 prosent) registrert som gutt, 113 (64 prosent) registrert som jente ved fødsel. Henviste barn og voksne: 342 (49,78 prosent) tildelt kjønnet gutt ved fødsel og 345 (50,22 prosent) tildelt kjønnet jente ved fødsel.

Gjør sosiale medier det hipt å være trans?

La meg fortelle deg om transungdommene som drømmer om å føle seg trygge på skolen. På gaten. På nettet.

Å være transungdom i 2023 er ikke mote, men mot.

Har flertallet av transungdom psykiatriske diagnoser?

Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon slår fast at kjønnsinkongruens ikke er en psykisk lidelse. Minoritetsstress forklarer bedre den økte andelen psykiske lidelser blant minoriteter som en konsekvens av stigma, diskriminering og det å leve i et fiendtlig sosialt miljø.

Har dr. Esben Esther Pirelli Benestad vært raus med legemidler, men ikke med utredninger?

Nei. Jeg vet hva jeg har betalt for hos Benestad: Grundig utredning, få legemidler. Raushet med kunnskap.

Ingen av de 83 foreldrene i Foreldre til transungdom i Sør er redde for mer tilgjengelig behandling.

Vi har forskning som viser positiv effekt av kjønnsbekreftende behandling. En studie publisert i tidsskriftet The Lancet viser at 98 prosent av de som startet slik behandling i tenårene, fortsatte med det i voksen alder. En studie publisert i The New England journal of medicine viser at transungdom etter behandling med hormoner i to år opplevde økt tilfredshet med livet og mindre depresjon.

Er det kanskje helt andre folk vi burde lytte til, enn de som frykter et tog de aldri har kjørt med?

Kristin Evina Øhrn Fredwall, leder for Foreldre til transungdom i Sør, nestleder i FRI Agder