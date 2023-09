Påstander om ADHD bidrar til å villede foreldre

Bevisbyrden for korttidseffekt av ADHD-medisiner er sterk. Vi har mindre forskningsmessig støtte for langtidseffekt, men vet at som gruppe går det bedre med dem som bruker medisiner , sammenlignet med dem som ikke bruker medisiner. Risikoen for negative utfall er større uten behandling. En viktig årsak til at det er få langtidsstudier er paradoksalt nok den gode effekten av disse medisinene. Å gi juksemedisiner til en kontrollgruppe over lang tid innebærer etiske utfordringer.