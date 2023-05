Misforståelser om rødt kjøtt

15.05.2023 03:00

Den foreløpige rapporten om nye kostråd (NNR) anbefaler en betydelig reduksjon av rødt kjøtt og meieriprodukter. Medforfatter Trond Ydersbond mener dette vil styrke matforsyningen på grunn av at også kua og sauen spiser kraftfôr.

Selv om rundt 90 prosent av det drøvtyggerne spiser, er norsk, er det riktig at noe kraftfôr importeres. Men husdyrene har en viktig egenskap i at de kan utnytte ressurser som vi mennesker ikke kan.

FN beregner at 86 prosent av det husdyrene spiser, ikke er egnet for humant konsum. For storfe er det beregnet at for hvert kilo proteiner fra melk og rødt kjøtt inngår det kun 600 gram spiselig protein i fôret.

NNR mener vi kan dyrke mer hasselnøtter og eikenøtter i Norden. Faktum er at man må mange breddegrader sør for å dyrke hasselnøtter kommersielt, mens eikenøttene i Norge er giftige. Når det gjelder norskproduserte bønner, viser beregninger at dette i beste fall kunne dekket 5 prosent av proteinforbruket vårt.

Det er derfor åpenbart at matforsyningen vil svekkes hvis vi skal spise mindre rødt kjøtt og melk.

Martin Haaskjold Inderhaug, fagsjef bærekraft, Animalia