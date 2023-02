Hvor er Kyst-Norge i Nasjonalgalleriet?

27.02.2023 23:00

Kort sagt, tirsdag 28. februar.

Det er kommet kritikk av Nasjonalmuseets åpningsutstilling. Kunstnere mangler, noen skulle hengt oppe, men havnet i kjelleren.

Straks verre er det at store deler av landet ikke fremkommer i museets saler. Fra Nord-Norge er det knapt et bilde. Et par små Peder Balke-bilder og et enkelt Mathias Stoltenberg er det hele. Likeledes er kystlandskapet nærmest fraværende. Et Hans Gude-bilde fra indre Oslofjord skal liksom dekke det maritime ...

Slik det er nå, fortsetter Nasjonalmuseet en sterkt diskriminerende holdning til Kyst-Norge. Hvor er Axel Revolds bilde «Fiskerflåten drar ut»? Hvor er Otto Sindings bilde «Fra Reine i Lofoten», eller hans bilde «Båter på stranden» fra Nordland? Hvor er Gunnar Bergs «Fra Svolvær havn» eller Johan Benneters «Skute i solnedgang» fra Vestlandet, Knut Baades «Måneskinn på den norske kyst» eller Carl Barths «Losbåt i høy sjø»? En stor del av norsk virkelighet og historie må leve sitt liv i kjelleren, for alle disse bildene eies av Nasjonalmuseet.

Skal museet fylle sin oppgave som et speilbilde av landet, bør man tenke en smule på de landskaper og det liv som har skapt landet vårt gjennom århundrene.

Kunsthistoriker Knut Ljøgodt har rett i at Peder Balke burde vært bredt presentert.

Han er ved å bli internasjonalt oppdaget. Tre bilder av ham holder ikke når museet faktisk eier hele 17. Han oppdaget det nordlige Norge. Det har Nasjonalmuseet ennå ikke gjort.

Karl Erik Harr, maler og kunstskribent