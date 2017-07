Grønn Ungdom tar til orde for en avvikling av norsk oljevirksomhet innen 15 år og argumenterer for at Norge uproblematisk kan erstatte inntektene med annen næring og industri. Her må jeg legge fra meg eventyrboken og ta opp faglitteraturen.

Vi er alle enige om at vi ikke kan nå klimamålene med en ensidig satsing på olje og gass. Men Grønn Ungdom glemmer at verden ikke er i stand til å tåle befolkningsveksten på to milliarder mennesker som forventes til 2040 uten en balansegang mellom fortsatt investering i olje- og gassnæringen og utvikling av nye fornybare energiressurser.

Må tenke to tanker samtidig

Dessuten må velferd skapes og velferd må finansieres. Levestandarden vi har kommer ikke av seg selv. Å erstatte Norges største næring tar tid. 180 000 mennesker er pr. dags dato sysselsatt direkte eller indirekte i norsk petroleumsvirksomhet. Dette er arbeidsplasser som gir Norge store inntekter til statskassen. Har Grønn Ungdom en realistisk plan for hvordan de skal erstatte syv prosent av norske arbeidsplasser innen femten år?

Der Grønn Ungdom sier det tales med to tunger, tenkes det egentlig to tanker. En forsvarlig klimapolitikk innebærer at vi satser parallelt på begge områder, slik at det grønne skiftet ikke går på bekostning av velferd, arbeidsplasser og kompetanse. Bare da kan vi ta skrittet inn i en fremtid der eventyret avsluttes like godt som det begynte.

